El talón de Aquiles

En la mitología griega, Aquiles fue un héroe de la Guerra de Troya y uno de los protagonistas y más grandes guerreros que podemos encontrar en las páginas de la Ilíada de Homero. La epopeya Aquileida del poeta de la corte imperial y maestro Publio Papinio Estacio, que vivió en Roma en el siglo I después de Cristo, afirma que Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo salvo en su talón. Aquiles fue hijo del mortal Peleo, rey de los mirmidones en Ftía, al sureste de Tesalia. La madre de Aquiles, la diosa Tetis, intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en la laguna Estigia, pero olvidó mojar el talón por el que lo sujetaba. Aquiles murió en batalla al ser alcanzado por una flecha envenenada en el talón. De ahí procede la expresión "talón de Aquiles", que alude al punto débil de una persona.

Basándose en esta misma leyenda, el historietista belga Greg bautizó a su antihéroe Aquiles Talón, un pelmazo entrañable con pretensiones intelectuales que en realidad no tiene un solo punto débil sino muchos, y sobre todo muchos defectos.

La serie, que fue titulada Achille Talon en el original, nació en la revista francesa Pilote en 1963, con guión y dibujos de Michel Regnier, que firmaba con el seudónimo Greg.

Aquiles Talón es el típico francés aburguesado, que pretende hacer ver que sabe de todo. Es orondo, calvo y con nariz prominente. Hay varios personajes de carácter fuerte en la serie: su padre, siempre con sus cañitas de cerveza, su madre, apasionada por la cocina, y su novia Virgulilla de Comillas, de aires aristocráticos.

El personaje que da la réplica al protagonista es su vecino, Hilarión Funestini. Es otro soltero, más sensato que Aquiles, que suele mofarse de él y no tiene más aspiraciones que cuidar su jardín. Sus rasgos físicos son una caricatura del propio Greg.

Completan la nómina unos secundarios arquetípicos: el comerciante capaz de todo con tal de vender sus productos, el militar retirado, el amigo extranjero de verbo ininteligible y el doctor que todo lo cura siempre que puedas abonar sus elevadas facturas.

Aquiles está enamorado platónicamente de una compañera de trabajo llamada Brígida. Aquiles trabaja como personaje de cómic en la sede de la revista Polite, parodia de la revista Pilote, donde se caricaturizan autores clave de la industria del cómic, como Goscinny, Charlier, Dargaud, Gotlib, Fred, Reiser, Bilal, el propio Greg, etc...

Aquiles Talón se sabe personaje de tebeo y se siente orgulloso de ello. A veces se dirige al lector, y juega con los elementos del cómic, rompiendo la separación entre viñetas para llegar antes al cuadro final, o acercándose para hacerse oír mejor, combinando todo esto con ocurrencias de corte más tradicional, basadas en el malentendido o las incomodidades de la vida en la ciudad.

De ínfulas intelectuales, Talón se marca unas larguísimas parrafadas de exuberante retórica, salpicadas por onomatopeyas, cuyos extensos bocadillos rebosan las viñetas.

La serie se desarrolla normalmente en entregas de una o dos páginas, aunque también se han editado varios álbumes con historias largas. Greg abandonó Aquiles Talón en 1996, pero con permiso del creador fue continuado por otros autores hasta 2009.

En 1975, el personaje conseguiría cabecera propia en Dargaud, que lanzaría la revista Achille Talon Magazine.

Greg fue guionista de series para otros dibujantes, entre las que cabe citar Comanche (1969) dibujado por Hermann, Luc Orient (1967) por Eddy Paape y Bruno Brazil (1968) por William Vance.

Greg nació en Ixelles, cerca de Bruselas, en 1931 y falleció en París en 1999. Creó personajes inmortales para las revistas Spirou, Pilote, y Tintín. A la edad de dieciséis años comenzó a publicar en las páginas del diario belga L'avenir.

Greg intervino en la adaptación al cine de animación de algunos álbumes de Tintín. Entre 1965 y 1974 fue redactor jefe de la revista Tintín, y en 1975 se convirtió en el director literario de la editorial Dargaud.

Los derechos para publicar en España Aquiles Talón fueron adquiridos en 1968 por Editorial Bruguera, que publicó esta serie en las revistas Bravo, Mortadelo, Gran Pulgarcito, Din Dan y Súper Pulgarcito, en bicolor o a todo color, con traducciones de Anna María Palé y de Jordi Bayona.

La próxima semana: The Ghost in the Shell, un manga de ciencia ficción creado por Masamune Shirow en 1989, que inspiró la trilogía cinematográfica The Matrix diez años después.

Monitor del club de lectura de cómic

Marco Macías de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva