Los sueños que se hacen realidad

Si hace diez años le hubieran dicho a Carlos García que compartiría escenario con La Frontera, su banda favorita de los 80, quizá habría respondido que sólo lo creía posible en sueños. Pero su historia y la de su grupo, creado a finales de 2009, tiene mucho de soñar y de hacer realidad los retos que parecen imposibles. De sentir muy cerca esos lejanos años 50 en los que el rock'n'roll empezó a desarrollarse y a convertirse en filosofía de vida para muchos. Por eso The Dreamers es para ellos mucho más que un nombre con el que proyectar una música universal desde Huelva. Hoy lo harán aquí, en casa, junto a La Frontera, en el ciclo universitario Cantero Rock, en Las Cocheras del Puerto.

Cuenta Carlos García que no es fácil salir adelante en una tierra en la que no abundan propuestas musicales como la suya. Junto a Antonio Cabrera, Gema Prieto y Benito Prieto ofrecen la esencia del ritmo a través de sus armonías vocales, que se mueven entre el doo-wop y el surf vocal. No es que en Andalucía no se aprecie este género, puntualiza; sólo es cuestión de la oferta: "No hay mucha costumbre a escuchar esta música pero sí hay mucha capacidad para disfrutar con ella. Se ve cuando hay gente que por primera vez la escucha en directo y sale encantada con lo que descubre".

En territorio flamenco hay sitio para todo. Hasta en su propia casa, en la Peña Flamenca de Huelva, The Dreamers logró uno de sus éxitos locales más recordados, que demuestra la "inquietud musical" que detecta Carlos García entre el público onubense, en un momento dulce para la música.

"En los últimos años se nota que hay una evolución en Huelva. Hay más oportunidades para ir a conciertos, hay más animación cultural y se nota en los grupos que están saliendo de aquí. Cuanto más abierto sea el abanico musical, más enriquecimiento ganaremos todos", asegura.

Cantero Rock ha propuesto hoy en Las Cocheras del Puerto una velada revestida de festival rocanrolero en la que The Dreamers abrirá el escenario a partir de las 21:00 y le sucederá La Frontera, como si se tratara de un programa doble de aquellos autocines americanos de los cincuenta, tan ligados en la memoria colectiva a tupés a ritmo de rock'n'roll en descapotables.

La banda madrileña liderada por Javier Andreu, que cumplió 30 años de vida en 2015, es uno de los grandes reclamos del ciclo de la Universidad de Huelva. Aunque la cita hoy tiene un empaque especial por el grupo onubense, que tirará de un repertorio compuesto por versiones de conocidos éxitos y composiciones propias.

Cuenta Carlos García que todavía les llama la atención cómo en sus frecuentes conciertos en Madrid cuentan con seguidores fieles que cantan en coro sus canciones y que se desplazan desde distintos puntos de la ciudad y de provincias cercanas para verles. "Tenemos mucho que agradecerle a Juan de Pablos [un histórico de la radio musical española], que ha pinchado muchas veces nuestra música en su programa de Radio 3, Flor de pasión. Él tiene mucha culpa de que se nos conozca en el resto de España", explica.

El 24 de febrero actuarán de nuevo en Madrid, en la Sala Intruso. Pero también son varios los conciertos ofrecidos en Barcelona y otros puntos del país, además de Europa, en la que Alemania es un destino repetido.

Hace un año que publicaron el segundo de sus discos Dream Covers, un álbum con ocho versiones de temas de Bobby Darin o The Beach Boys, entre otros. Cuatro años antes, en enero de 2013, se estrenaron con 1963, otro mini LP, en este caso, con seis composiciones de tres de los miembros del grupo. Ahora se encuentran en "un momento de transición", al volver a su formación original tras un cambio temporal. Pero el objetivo es componer más y editarlo en un nuevo disco. Sigue siendo parte de sus sueños.