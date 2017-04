'La sombra', los cachitos con alma de Miguel Ángel Velasco

No tenía la intención de crear una novela, pero "cachito a cachito" supo coser los textos y dotarlos de ese alma con la que suele mirar la vida, así como de esa humanidad que es capaz de extraer de cualquier pasaje, por muy inerte que este sea. Miguel Ángel Velasco mira a los ojos y desprende verdad. Licenciado en Derecho y vinculado al mundo empresarial, ha parido La sombra, ópera prima con la que ha sorprendido a quienes desconocían su faceta de escritor.

Y eso que cuenta con una amplia actividad como comentarista y articulista, tanto en su fase de actividad política (1980-1991), en la que llegó a formar parte del comité ejecutivo nacional del CDS, como en el posterior desarrollo de su vida laboral y social. Ya en su época universitaria inició su actividad literaria, al albur de sus maestros en la distancia, entre ellos Ramón J. Sender o el italiano Alberto Moravia.

Pero, aunque desde siempre ha cultivado ese inexorable amor por las letras, lo cierto es que desde hace cuatro años deja más que patente que lo suyo es más que una afición, a través de textos en los que muestra lo bueno del mundo empresarial onubense y de sus protagonistas. También es habitual verle en cualquier presentación editorial que se precie, deseoso de promocionar los valores literarios de Huelva, tanto poéticos como de prosa.

Ya desde la portada creada por Lola Raimundo, pintora de Almendralejo que trabaja en el Ayuntamiento de Moguer, se respira el suspense que esta obra, con espíritu de contar con una segunda parte, promete hasta el final. La editorial Apuleyo Ediciones, la extinta Tranvía (cambió de nombre al extenderse la marca a nivel nacional, con contactos con librerías de Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid o Valencia) ha sacado al mercado una primera tirada de 300 ejemplares que pueden adquirirse en La Dama Culta y a través de la dirección ladamaculta@gmail.com. El suyo, según explica, no es un libro ni anunciado ni premeditado. "Para eso necesitas un guión o una idea previa. Yo a esta obra la llamo un libro de redes sociales", asegura. Y es que Velasco, que ha escrito más de 300 semblanzas de personas, sabe que hay lectores enganchados a su forma de escribir, sobre todo mujeres. Como un niño ante el papel, confiesa que a veces escribe cualquier cosa que se le ocurre. Tiene esa capacidad y muchos de sus seguidores en las redes sociales le piden que les escriba algo. Él se deja convencer sin oponer resistencia, consciente de que ante una situación difícil su pluma puede llevar una sonrisa, el sosiego o el entretenimiento.

Así, La sombra ha nacido "a través de una amiga". Es Begoña Sauci, de Bodegas Sauci, que le comentó que no podía dormir. "Le propuse escribirle algo de miedo. Por eso este título de La sombra, que puse antes de tener siquiera la idea. Empecé a escribir cachitos. Al segundo cachito vi que se habían unido muchos me gusta y comentarios en el Facebook. No hablo de Begoña en ningún momento, pero hay una serie de conexiones. Y seguí haciendo esos cachitos hasta que Manuel Jesús Soriano Pinzón, de la Dama Culta, me propuso fichar con la editorial", comenta.

Velasco sí tenía otras obras preparadas, mientras que esta apenas era "una serie de parches que había que coser y dotar de alma". Pero Soriano Pinzón la quería "para ya". "Son como los troncos de vid, tiene tantos brazos que hay que ponerle el tapón porque de ahí saldrá una nueva savia", ejemplifica el autor al señalar cómo ha armado su propuesta.

Ávido lector que bien conoce las claves para que un libro enganche ya en sus primeras páginas, Velasco ha apostado fuerte por dotar a su obra, en un alarde de imaginación que parte de situaciones reales, de grandes dosis de intriga. La novela está, además, llamada a hacer disfrutar al lector de lo mejor de distintos géneros, al tiempo que ahonda en el alma humana y en "el espíritu de unos pueblos anquilosados a historias que dejan heridas abiertas en gran parte de la propia consciencia colectiva de sus gentes".

Detrás de un viaje de negocios de un matrimonio que parece abocado a diluirse se esconde la historia, ambientada en el Condado onubense, que atormenta a uno de sus miembros, Pablo, quien regresa a su tierra más de 30 años después. En ella iniciará una búsqueda en los entresijos y recovecos del pasado, de la muerte de su anterior esposa, del odio que le profesan algunos y del aprecio y cariño con el que lo recuerdan otros.