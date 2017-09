'Una vez fuimos salvajes', de Carmen Bellas, gana la Caracola de Alcances

Carmen Bellas, ganadora de la Caracola Alcances al Mejor Largometraje, no esperaba "para nada" el fallo del Jurado de la 49 edición de Alcances, que ayer se dio a conocer en el Centro Integral de la Mujer, sede del Festival de Cine Documental de Cádiz. "Encontrar esta película después de rodarla nos costó mucho tiempo. Yo ya había hecho cortos y videoclips pero era la primera vez que me enfrentaba a un largometraje y es un proceso lento y que tiene detrás mucho trabajo", destacó la pontevedresa, que hoy llegará a Cádiz, al Gran Teatro Falla, para recoger el premio por Una vez fuimos salvajes.

La película, que retrata a la juventud de San Cristóbal, un barrio de la periferia de Madrid, conquistó al Jurado de Alcances tanto "por la calidad innata" de la cinta como por "el riesgo" que ha asumido la cineasta "en una narración no convencional" y por su "gran capacidad para acercarse a los personajes, exteriorizando tanto lo bueno como lo malo" de este mundo adolescente que también "es fiel reflejo de las relaciones entre hombres y mujeres que vivimos actualmente".

Este aplaudido acercamiento de la directora y su "pequeño" equipo con el entorno filmado es fruto "de 30 días enteros jugando con los chicos en plazas y parques y de conversaciones con la gente que pasaba por allí sin hacer muchas preguntas y dejando que dijeran lo que les daba la gana", argumentó.

Carmen Bellas no es el único nombre de mujer que encontramos en el Palmarés de la recién concluida edición del festival. Así, tal y como destacó ayer el director de la cita, Javier Miranda, rodeado por los miembros del jurado, "de los siete premios que se conceden en la Sección Oficial, cuatro han ido destinados a realizadoras". Todo un hito, teniendo en cuenta que en la mayoría de las grandes citas cinematográficas en la actualidad el papel de la mujer para nada es reconocido.

En el 49 Alcances, además de en largometraje, las directoras mandan en la categoría del corto donde "hacen pleno", apunta Miranda. Así la Caracola baja "a los infiernos construidos por el hombre" que Nayra Sanz retrata en Sub Terrae. La realizadora, presente en la lectura del acta, sólo tuvo palabras de agradecimiento para un festival que respeta "mucho" tanto "por ser una de las citas más antiguas de España" como por "el riesgo que asumió al dar el giro hacia el cine documental".

Palabras de admiración y apoyo a la cita gaditana tuvo también la realizadora Carmen Menéndez, cuyo trabajo No jungle! recibió una de las dos menciones del jurado en la categoría de cortometraje, la otra fue para Dies de Festa de Clara Martínez. "Para mí Alcances es un festival muy importante. De hecho, la película ha pasado por 15 festivales y la noticia que me hizo más ilusión fue cuando me dijeron que estaba seleccionada para Alcances porque este festival tiene mucho que ver con la filosofía del cine que hago y que me gusta, un cine desde los márgenes, donde se valora la mirada de autor y que fomenta las redes y relaciones entre cineastas", explicó la asturiana, que también se lleva este año uno de los premios especiales del festival, el Premio CIMA.

La Caracola al Mejor Mediometraje ha sido para Luis Macías por 25 cines/seg, mientras que David Aguilar y Pello Rodríguez consiguieron una mención especial por Ozpinaren Sindromea.

Otro de los grandes vencedores de esta edición es David Arratibel que con su largometraje Converso ha conquistado el Premio del Público, el de distribución Festhome en su categoría y el Premio DOCMA, que concede la Asociación de Cine Documental homónima, ex aqueo con el corto El becerro pintado, de David Pantaleón, que fue ganador de la Caracola en esta categoría en la edición de 2014.

Otro poseedor de la Caracola, del premio que concedía la RTVA y autor de una de las cintas que inauguró Alcances en estos años, Manuel Jiménez Núñez, tampoco faltó en esta edición a su cita con el festival gaditano. "La verdad que no me lo esperaba y, bueno, como sabéis, Alcances es muy especial para mí y vengo todos los años con o sin película", dijo el malagueño, más feliz, si cabe, ya que Conversaciones ajenas, el corto que presentó a la Sección Oficial, consiguió el Premio Asecan Julio Diamante, un galardón con el nombre de un cineasta al que admira "profundamente".

El premio Asecan cuenta ya con una pequeña trayectoria en el festival mientras que el Premio al Mejor Director de Largometraje de la Sección Oficial, que concede Aedava, debutó este año en el Palmarés con el nombre del manchego Chico Pereira como pionero por el trabajo realizado en su película Donkeyote.

Otros dos premios especiales, Premio Mirada Andaluza y el Premio Festhome de Distribución, fueron, respectivamente, para las cintas Bolingo, el bosque del amor, de Alejandro G. Salgado (se llevó el galardón que otorga la Fundación Audiovisual de Andalucía) y Converso, de Arratibel, en la categoría de largometraje, Descanse en paz, Mr. Hopper, de Daniel García y Aurelio Medina, como mediometraje, y The Fourth Kingdom, de Alex Dora y Adan Aliaga.