Las rocambolescas frases de Mariano Rajoy sirven de musa

El alma gallega del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es sobradamente conocida. Lo mismo narra una idea que la contraria en una misma frase. Al principio dejaba desconcertados a los ciudadanos, pero ahora ya es motivo de risa y un arma que el propio Rajoy utiliza con sentido del humor para salir al paso de preguntas comprometidas. Algunas de esas frases han sido míticas y han protagonizado diversos programas televisivos. Dos jóvenes españoles emigrantes han recopilado 70 de ellas, las han ilustrado y han publicado un libro, llamado Palabra de Presidente, que acaba de salir a la venta editado por La esfera de los libros dentro de la colección Kuenko Books.

En el libro aparecen la frase seleccionada, la ilustración y un detalle sobre el día en que fue dicha y el contexto. El 20 de mayo de 2015, por ejemplo, en un mitin del PP en Sevilla cuatro días antes de las elecciones municipales el presidente dijo "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles". Marcos Buendía, uno de los autores, se imaginó al oír esta frase a un Mariano Rajoy vestido de torero y así lo dibujó. En otra ocasión, al ser cuestionado por la financiación ilegal, Rajoy habló de "la desconfianza de los inversobres", una frase que llevó a Buendía a imaginarse al presidente del Gobierno desnudo cubierto de sobres rojos simulando la película American Beauty.

Los autores destacan que está hecho con un "toque amable y respetuoso"

"La ilustración no es la frase literal porque muchas de ellas son una marcianada sin interpretación alguna, pero le dimos la vuelta con un toque de humor", narra Buendía a este diario.

Marcos Buendía y su novia Beatriz Romero tienen 28 y 29 años, son madrileños y se conocieron hace ocho años en la universidad, donde cursaban estudios de Publicidad y Dirección y Administración de Empresas. Hicieron además un máster de Creatividad Publicitaria, su auténtica pasión, y tras trabajar en algunas empresas del sector decidieron pedir el visado e irse a trabajar a Canadá en 2016. "Queríamos mejorar el inglés, siempre pensamos en vivir fuera y en España no se daban las circunstancias laborales más adecuadas", rememora Buendía, que fue empleado en Vancouver como cocinero y diseñador gráfico freelance mientras que Beatriz Romero trabajaba en cafeterías. Allí surgió la idea.

"No teníamos televisión y nos enterábamos de las cosas que pasaban en España por Facebook. Veíamos muchas frases de Rajoy que compartían los amigos y multitud de memes, por lo que pensamos en reunir todas esas frases que no tenían ningún sentido", explica el autor, que señala que muchas de esas frases fueron fáciles de encontrar porque habían sido colgadas en vídeos por medios de comunicación y otras fueron más complejas. "Teníamos 35 frases y, como me gusta dibujar, pensamos en ilustrarlas y hacer un libro", comenta Buendía.

En julio del año pasado regresaron a España y, a través de una amiga, lograron un contacto con la editorial La esfera de los libros. No sabían si les gustaría la idea pero, según cuenta Buendía, "la verdad es que fue todo muy rápido. Les encantó el libro y, pese a que ya llevábamos 50 ilustraciones, nos pidieron que hiciéramos entre 15 y 20 más, por lo que al final tiene 69 ilustraciones". El libro, que se puede adquirir en las principales librerías del país, parte con una tirada inicial de 2.000 ejemplares, una cantidad más amplia de la habitual para ser un primer lanzamiento.

Los dos jóvenes viven desde octubre en Berlín, donde Romero fue contratada por una empresa de productos de alimentación y Buendía va a empezar en una compañía que tiene una aplicación de fútbol on line. Explican que les haría ilusión que Rajoy viera el libro "y sacarle una sonrisa porque no está hecho con ánimo de mofa, sino que es un libro con un toque amable y respetuoso ya que nuestro objetivo no es burlarnos de nadie", indican.

Empezaron con unas viñetas sueltas, las agruparon en un libro y, según señalan, da tanto juego el personaje que "si está más tiempo en el poder igual nos da para más". Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses.