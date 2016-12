Un reparto de lujo

'belleza oculta'HHHHH

Cines Aqualon Puerto Huelva, CineVip Lepe, Al Andalus Punta Umbría y Cines Artesiete Holea Huelva.- Producción: Estados Unidos, 2016.- T.O.: 'Collateral beauty'.- Duración: 97 minutos.- Dirección: David Frankel.- Guión: Allan Loeb.- Fotografía: Maryse Alberti.- Música: Mychael Danna y Theodore Shapiro.- Montaje: Andrew Marcus.- Intérpretes: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren, Naomie Harris, Keira Knightley, Jacob Latimore, Enrique Murciano, Kylie Rogers, Ann Dowd, Natalie Goldn.

Los adoradores del star system, de lo que ya no se habla mucho, pero que sigue imponiendo el inexorable poder de la importancia, comercialidad y trascendencia en el espectador de un buen elenco de actores y actrices por encima incluso del atractivo de la película, se hace más real que nunca en esta producción encabezada por Will Smith, a quien acompañan en tan sensacional reparto Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris y Keira Knightley. Con nombres tan sobresalientes en el cine de nuestro tiempo uno puede pensar en principio que se halla ante una película de gran importancia. Cuando uno la ve difícilmente puede disculpar un tan previsible melodrama cargado de conmovedores sentimentalismos si no fuera por la entidad de las actuaciones y el talento de los intérpretes que, sin embargo, no parecen lo suficientemente aprovechados.

Todo para contarnos como Howard Inlet, un ejecutivo publicitario de una agencia creativa, que trabaja en Nueva York, ve como su acomodada y apacible vida se ve truncada bruscamente cuando es víctima de una tragedia personal. Tan fatídica circunstancia, la muerte de su hija, le golpea tan fuertemente que cae en una intensa depresión incapaz de superar. Sus compañeros más cercanos, preocupados por la situación que tanto afecta a su colega, tratan de que Howard pueda superar tan agudo abatimiento. La solución que ponen en marcha parece en principio dar buenos resultados para hacer frente a tan funesta contrariedad y pueda superar la crisis que lo ha sumido en un desesperado desaliento. Pero el plan tiene efectos imprevisibles.

Una oportuna utilización de una especie de historia de autoayuda y melodrama intenso con ciertas afinidades, salvando abismales distancias, con el cine de Frank Capra, Y es también una especie de alegoría muy propia de la época que para muchos traerá ecos del cuento de Navidad de Charles Dickens y otras tiernas referencias propias de una cinematografía que consigue más conmover que convencer. El recurso de esos conceptos, diríamos abstractos como son el amor, la muerte y el tiempo, personalizados por Helen Mirren, Keira Knightley y Jacob Latimore, recuerdan mucho a ese cine de fantástico, mágico, irreal o sobrenatural que tan apreciado le ha sido siempre a muchos guionistas de Hollywood y que supone un argumento o una argucia sentimental que puede cautivar a un gran número de espectadores.

El director David Frankel -que ya nos acongojó bastante con Una pareja de tres (2008) y sorprendió antes con su sofisticada El diablo viste de Prada (2006)-, en el conjunto de esta realización, en la que tanto se nota la mano o la mentalidad del protagonista, el inefable Will Smith, cargado sin duda de sus mejores intenciones, no vamos más allá de ese intenso melodrama insustancial. Es más que notable su propensión a esos procedimientos de autoayuda que tanto abunda hoy en diversos formatos y que apasionan a tantos incautos o a los amantes de la fábula fácil de previsibles circunstancias y de efectos más bien lacrimógenos para los espectadores más emotivos. Ellos, sin duda, serán los que más celebren su película. Insisto: lo mejor es la interpretación aunque los intérpretes merecieran cometidos de mayor entidad.