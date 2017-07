Una reinterpretación de los clásicos de la pintura se suma hoy a la oferta

Hacía mucho que Víctor Pulido no pintaba. En los últimos años se ha centrado en la escultura y en el dibujo y desde 2010 llevaba a las salas su producción pictórica. Hasta ahora. Hoy mismo inaugura en la Casa de la Cultura de Niebla Legado, una muestra enmarcada en el XXXIII Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, y en la que revisa cuadros clásicos barrocos y renacentistas, abiertos al público hasta el 18 de agosto. "Me han entrado ahora unas ganas de pintar tremendas", reconoce el artista onubense.

El marco de la exposición viene de la propia teatralidad de las obras de Pulido. Porque su mirada a los clásicos deja una reinterpretación cargada de humor, en un contexto, siempre, contemporáneo. "No me considero un buen copista pero sí un gran cachondo que intenta divertirse con lo que hace", confiesa el artista. Lo hace, aclara, con el máximo respeto que le merece el arte que le apasiona y los autores clásicos que mantiene como referencias, especialmente del Siglo de Oro, tan presente en Legado, y tan ligado a su vez con las artes escénicas. Pero sin perder la cabeza: "Soy un artista contemporáneo y por eso me aproximo a los clásicos pero con las técnicas de ahora", apunta.

La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, que presentó ayer la exposición junto a su autor, destacó precisamente la conexión que deja la muestra entre espacios temporales, y que se exhibe también con una clara intención didáctica.

El historiador del arte Juan Ramón Pedrosa es el comisario de la exposición. Por ello, también lo es de los textos que incluye un cuidado catálogo que ha editado para la ocasión Niebla, y de unas cartelas también muy especiales en las que se ofrece al visitante el análisis de los cuadros originales, como forma más adecuada de acercarse al arte clásico pero también para entender las revisiones que ahora aporta Víctor Pulido.

La Casa de la Cultura de Niebla acoge hoy, a las 21:00, el acto de inauguración en el que se servirá a los asistentes una copa de Vino del Condado Bodegas Sauci y unos "entremeses renacentistas" realizados por el restaurante Puro Chup Chup, amenizado además con piezas de clave de música barroca a cargo de María Silvera.