La ficha 'Smokin' in Seattle: Live at the Penthouse' Wynton Kelly Trio / Wes Montgomery.Resonance Records / Distrijazz.

Mediada la década de los 60, el destino quiso que coincidieran las trayectorias de dos relevantes músicos de jazz, el guitarrista Wes Montgomery y el pianista Wynton Kelly. El encuentro no se produjo precisamente en el mejor momento de sus respectivas carreras: Montgomery estrenando un contrato con el sello Verve que dulcificaría en exceso su prodigioso estilo y Kelly añorando sus pasado en el grupo de Miles Davis además de algunos registros a su nombre realizados años atrás. Sin embargo, su asociación -enriquecida por el contrabajo de Paul Chambers y la batería de Jimmy Cobb- reavivó su chispa creativa, imbuida de la química del humo que dominaba el ambiente del neoyorquino club Half Note en junio de 1965. Allí se grabaron dos de los temas que, completados por otros tres de posterior registro en el Van Gelder Studio, darían contenido a Smokin' at the Half Note (1965), a la postre uno de los grandes directos de aquella década.

La insistente labor arqueológica de Resonance Records permite ahora recuperar aquella alianza de la mano de un inédito registro realizado al año siguiente (14 y 21 de abril de 1966) pero donde se preservó la química grupal. El humo, en este caso del club The Penthouse de Seattle, volvió a instaurar el clímax necesario para que el engrasado cuarteto -con Ron McLure en el lugar de Chambers- retomara composiciones como If You Could See Me Now o What's New?, ahora restauradas e incluidas en un catálogo de diez temas, completado con libreto con textos de Pat Metheny, más entrevistas con Jimmy Cobb o Kenny Barron, entre otros. En seis de ellos, la guitarra de Wes Montgomery vuelve a proyectar evidencias de su inigualable naturaleza mientras que el trío de Wynton Kelly se exhibe consistente y generoso. Ambos fallecerían en un periodo de cinco años, dejando para la posteridad estos jugosos réditos de aquella afortunada reunión.