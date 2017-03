Ya es primavera en la luna

Una gran luna ocupaba prácticamente todo el cartel de la primera edición, la del año pasado, en el que, en una esquina, muy pequeña, una niña subida a una escalera estiraba un brazo tratando de alcanzarla. Era la metáfora escenificada del WofestHuelva, un proyecto nacido de la ilusión de un grupo de mujeres onubenses que se marcaban como reto alcanzar sus objetivos, por muy lejanos e imposibles que pareciesen. Ahora recurren a las flores, a las rosas como corona primaveral de una joven de mirada limpia y sonriente: es el símbolo de que la segunda edición ha florecido y que se abre una nueva etapa de esperanza, con deseos de que se alcance el estado soñado de esplendor. No hay duda: la luna ya está en primavera y hay mucho entusiasmo por ello.

De metáforas parte la presentación de esta II Muestra de Cine Realizado por Mujeres, aunque el planteamiento es real, sólido e inequívoco: trabajo por la igualdad en un sector demasiado masculinizado, en el que la aportación realizada por las mujeres (no necesariamente femenina) es la que trata de reivindicar ante el gran público y mostrarla en toda su dimensión y valor entre la industria cinematográfica.

La programación se desarrollará entre el jueves y el sábado en la capital onubense Huelva Información invita a los espectadores de la primera sesión del viernes, a las 20:00

No es casual que el WofestHuelva sea ahora una primavera adelantada por unos días. Se desarrolla esta semana, de jueves a sábado, en el Gran Teatro, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra la víspera. No hay contexto más adecuado para "celebrar y visibilizar el papel de la mujer en el cine, y en concreto el de las realizadoras", apuntó ayer la directora de la muestra, María Luisa Oliveira.

El Gran Teatro es el centro neurálgico de este pequeño festival de cine y ayer lo fue su escenario en la presentación oficial, con un despliegue especial, atípico en este tipo de actos, incluso de la cultura. Con un cuidado por los detalles que ya avanza mucho de la apuesta realizada, como subrayó también la coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad de Huelva, Marisol Palacios.

"Es una alegría, y nos provoca un profundo agradecimiento, ver cómo florece esta muestra cultural, y que se celebre este año la segunda edición de una iniciativa creada por un grupo de mujeres, todas ellas onubenses, que lo pusieron en marcha con tanta ilusión, tanta fuerza y excelencia", destacó la teniente de alcalde de Cultura, Elena Tobar.

Probablemente uno de los factores que contribuyan a esa dedicación tan profesional como sencilla es la dimensión reducida del evento. Nació el año pasado como muestra de cine y lo sigue siendo en éste, con sólo tres días de programación, con seis largometrajes y cinco cortos, cuatro de estos últimos como parte de la sección Made in Huelva, para no olvidar la necesaria promoción de la creciente producción local, también de la mano, cómo no, de mujeres cineastas onubenses, que las hay y muy prometedoras. Habrá coloquios de cine con nombres femeninos (la directora de la Andalucía Film Commision, Piluca Querol, y la realizadora onubense Remedios Malvárez) y proyecciones, por primera vez ahora, en los colegios, que se suman a las de las dos universidades onubenses.

"Hay seis centros en la provincia que proyectarán para sus alumnos, a la misma hora y el mismo día, el documental Silencio, de Remedios Malvárez, que refleja valores de integración, superación e igualdad muy acertados para los escolares", destacó la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón. A ellos se suman la docena de colegios que en la capital también proyectarán el viernes a las 12:00 la obra de Malvárez.

La "provincialización" a la que hizo referencia la diputada se extiende al llamamiento hecho para que asociaciones de mujeres de toda la provincia participen de la muestra de cine desplazándose hasta la capital, a cualquiera de las proyecciones que tendrán lugar de jueves a sábado, a un precio tan popular como un euro la entrada por cada sesión doble.

"Creemos en la dignificación de la cultura, en que se valore siempre que hay detrás un trabajo, pero al mismo tiempo pensamos que hay que hacerla accesible para todo el mundo, de ahí que hayamos optado por un precio simbólico", explicó Oliveira. Sólo dos sesiones tendrán acceso libre al Gran Teatro: la inaugural del jueves, a las 20:00, gentileza de todos los patrocinadores, y la primera del viernes, también a las 20:00, invitación a cargo de Huelva Información como media partner del evento.

"Gracias por algo muy sencillo como hacernos partícipes de primera mano del crecimiento y evolución de esta iniciativa, que seguro seguirá teniendo un éxito absoluto", apuntó la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar. El listón está en 5.000 espectadores. Nada inalcanzable para el empuje de la primavera.