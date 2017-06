La lectora onubense más influyente en España presenta su libro en el Trastero

Tiene sólo 21 años y estudia Filología Inglesa en la Universidad de Huelva. Con 12 años escribió sus primeros relatos y su primera novela (porque tiene ya varias). Y con 15 abrió su blog sobre libros que poco tardó en contar con miles de seguidores. Es una de las blogueras más influyentes en España, con casi 900.000 lectores y un canal de Youtube en el que hace dos recomendaciones literarias por semana que siguen más de 99.100 suscriptores. Dicen que el libro que recomienda, sobre todo de literatura juvenil, tiene asegurado ya su éxito de ventas. Ella es May R. Ayamonte, nombre con el que firma su blog y sus novelas esta joven ayamontina, que mañana estará en la Tertulia Cultural Dispar-Arte del bar Trastero a las 21:00.

La actividad de la onubense en las redes sociales y su influencia sobre los jóvenes lectores no pasó desapercibida para nadie. El principal grupo editorial español, Planeta, le publicó en abril de 2016 Besos entre líneas, escrito a medias con Esmeralda Verdú, otra influyente bloguera española, tan joven como ella, de Almansa (Albacete). Dicen que lo escribieron a base de correos electrónicos y largas charlas a través de Skype. Y no les debió salir mal cuando de nuevo Planeta le pidió a la ayamontina que publicara de nuevo una novela, esta vez en su sello Crossbooks.

May R. Ayamonte ha publicado un subtítulo revelador Que no te digan cómo has de vivir. Porque la joven se reconoce como activista social en defensa del feminismo, de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de los derechos del colectivo LGTBI. En esta nueva novela, retrata la realidad y las preocupaciones de los jóvenes en España: sexo, conflictos familiares, conflictos sociales, botellón, fiesta...

La obra, apuntan desde la Tertulia Dispar-Arte, explora la complejidad del panorama emocional y sexual de la juventud actual: homosexualidad, bisexualidad, poliamor... a veces con escenas explícitas, siempre de la mano de personajes tangibles, con una voz genuina, para componer una novela coral de lectura muy adictiva y con la que muchos jóvenes, protagonistas de su generación, se sienten identificados.