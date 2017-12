Las nominaciones a los Globos de Oro se desvelan hoy en Los Ángeles

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) desvelará hoy las nominaciones para la 75 edición de los Globos de Oro, en una cita en la que películas como Dunkerque o La sombra del agua y series como The Handmaid's Tale o Mindhunter están entre las favoritas.

El anuncio se hará en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, a partir de las 05:15 de la madrugada, hora local (13:15 GMT).

Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell y Sharon Stone serán los encargados de desvelar las candidaturas.

En el aspecto cinematográfico, títulos como Dunkerque (Christopher Nolan), La forma del agua (Guillermo del Toro), Call Me By Your Name (Luca Guadagnino), Los archivos del Pentágono (Steven Spielberg) y Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri (Martin McDonagh) parten como favoritos como mejor película dramática, según los expertos.

Gary Oldman posee el mayor número de papeletas para ser nominado como mejor actor dramático por su papel en El instante más oscuro, donde interpreta al ex primer ministro británico Winston Churchill.

Entre sus rivales podrían figurar Timothee Chalamet (Call Me By Your Name) y Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma).

En el campo femenino, Sally Hawkins (La forma del agua) despunta como clara opción para estar nominada, al igual que Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri) y Meryl Streep (Los archivos del Pentágono).

En el terreno de mejor película de comedia o musical, las mayores opciones recaen sobre Lady Bird (Greta Gerwig), Yo, Tonya (Craig Gillespie), Déjame salir (Jordan Peele), The Disaster Artist (James Franco) y La gran enfermedad del amor (Michael Showalter).

James Franco (The Disaster Artist) y Margot Robbie (Yo, Tonya), según los pronósticos, verán reconocidos sus trabajos en los campos de interpretación, donde podría hacerse un hueco la mexicana Salma Hayek con Beatriz at Dinner.

Y en la siempre abierta categoría de mejor película extranjera, un título que ha impresionado en los circuitos estadounidenses es la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio.

Los premios en el espectro televisivo verán la presencia de trabajos como The Handmaid's Tale, Mindhunter, Juego de Tronos, Stranger Things o The Crown en la vertiente dramática, y de obras como Veep o Will and Grace en la de comedia.

James Franco podría repetir reconocimiento por The Deuce y otro fijo en el terreno dramático parece ser Sterling K. Brown (This Is Us), en tanto que Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) y Claire Foy (The Crown) se erigen como probables presencias en el campo de mejor actriz.

Asimismo, parece garantizada la nominación para Aziz Ansari (Master of None) y Julia Louis-Dreyfus (Veep) en el terreno de comedia.

El comediante Seth Meyers será el presentador de la ceremonia, que se llevará a cabo el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).