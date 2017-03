Un monólogo de flamenco actual

Vaya por delante que se crió escuchando en casa flamenco, y jazz. Que su padre es Juan Sombra, y que su madre es de Tharsis, de las entrañas mineras de las que salió el quejío del fandango. Se formó en la mayor escuela musical del mundo, en Berklee, donde confluyen músicos y estilos de todo el mundo, abriendo caminos para explorar nuevos territorios. Se ha llevado 8 años viviendo en Estados Unidos, actuando e investigando y se ha ido de gira por Oriente Medio. Sabe moverse entre un público culto, conocedor del flamenco, y también entre uno abierto, fascinado por la evolución del antiguo Al-Andalus. Por eso no extraña que aúne electrónica y flamenco para presentar un diálogo musical vivo, en todos los sentidos, una conversación íntima, un monólogo en el escenario, que hoy será el del ciclo Los jueves en la 4ª, de Fundación Cajasol. Es Juan Pérez Rodríguez y presenta Hablando solo.

No le gustan las etiquetas en la música. Tampoco esa tan de moda, la fusión, con la que no se identifica. Realmente no cree que haya más flamenco que uno solo. Él, asegura, lo adapta a los tiempos actuales. "Más que adaptarlo -corrige- utilizo herramientas actuales". Se explica: "No me gusta el término fusión. Mi forma de verlo no es como fusión de cosas distintas, ni tampoco se trata de innovación. Soy un músico actual, que conoce diferentes recursos y los aplico. Utilizo herramientas actuales".

¿La electrónica? "Es presente y futuro. No es más que un instrumento más, una herramienta; no es un estilo".

En Hablando solo, Juan Pérez se enfrenta en solitario al público, parapetado en sintetizadores, portátil, efectos de sonido pregrabados y, claro, su piano. Avanza que el proyecto se basa en "generar una conversación con grabaciones en directo". Hay mucho de composición ("es mi forma de entender la música y el flamenco") y algo también de improvisación, de recorridos libres utilizando pasajes grabados en directo, canciones propias de estudio, mezclando, sampleando en directo, en un ejercicio de composición dinámica, desnudo ante la audiencia.

"Es un collage, con varios temas de mi disco Mosaico, como uno que utilizo con una base sólo de bajo y batería a la que le añado luego el resto".

El espectáculo no es nuevo. "Lleva ya diseñado más de cuatro años pero va constantemente cambiando, aunque la base es la misma de entonces". Eso sí, lo trae a Huelva por primera vez, después de estrenarlo en Nueva York, y presentarlo también en Boston y en Beirut, "apenas cuatro o cinco ocasiones".

Hace seis días estuvo por última vez en Estados Unidos, para un concierto en Ithaca (estado de Nueva York), en la Universidad de Cornell. Allí volvió a coincidir en el escenario con un antiguo profesor, Simon Shaheen, músico palestino y "uno de los mejores intérpretes de laúd árabe del mundo". Con él ha actuado varias veces; le abrió también la puerta de Oriente Medio, entre otros a Palestina y Líbano, donde ha repetido apariciones en Beirut, llevando sus propuestas flamencas.

En Ithaca, el fin de semana pasado, ofreció un primer espectáculo solo al piano, acompañado por su novia, bailaora, una Conexión de música y baile. Después participó con Shaheen en Zafir, que conecta sonidos árabes y andaluces.

Hay familiaridad entre las músicas. Incluso en sus giras por Oriente ha detectado que "lo entienden bien, les gusta, aunque hay detalles que se les escapan". El público palestino, por ejemplo, "puede sentir el pellizco, el duende, pero para mí es fundamental que se sepa qué se está tocando".

Si de público se trata, Juan Pérez lo tiene muy claro: "El de Nueva York es el mejor, o uno de los mejores, si no. Llevan muchos años escuchando músicas de todas las disciplinas. Identifican el talento mejor que nosotros. No es un público fácil de engañar. Pero es también muy agradecido, cálido; se expresa, es abierto y para nada es frío".

Con el flamenco no hay diferencias. Son grandes entendidos, asegura el músico onubense. "Tienen una gran sensibilidad gracias a Paco de Lucía. Él actuó allí en los mejores escenarios antes que en el Teatro Real de Madrid. Luego llegaron Camarón y otros, pero Paco fue el primero y a él le debemos que se valore tanto el flamenco".

No será ante los neoyorquinos, pero el recital de esta noche en casa, su "Huelva York", será también muy especial. El que más. Está acostumbrado a codearse con los mejores, participando de la efervescencia que se vive en el escenario del Café Berlín madrileño, pero hoy lo hace en su ciudad, y la tierra y la familia tiran mucho. La última vez fue en el Gran Teatro, y desea que hubiera más.

"Lo único que le falta a Huelva son más infraestructuras, más salas, más conciertos, más festivales, porque en Huelva hay un talento enorme en la música, que no se corresponde con las oportunidades que hay". Ahora, al menos, hay una ventana para la esperanza en la Fundación Cajasol.