El escritor y director de cine David Trueba cree que en las redes sociales hay una "tentación totalitaria" de impedir a los demás que se expresen de forma diferente a la de uno mismo y se pregunta por qué hay "un ejército de débiles al servicio del fuerte". "Un día miraba vídeos de Nina Simone y vi que había mil tropecientos Me gusta y cuatro No me gusta. Y pensé en esa gente que añade un No me gusta al recuerdo de alguien inmortal. ¿Quiénes son esos tipos? ¿De dónde salen? ¿Por qué odian?", se pregunta David Trueba, al igual que hace Dani, el protagonista de su novela Tierra de campos.

Aunque es una ficción, David Trueba (Madrid, 1969) hace una proyección de sí mismo, de personas, preocupaciones y conflictos que conoce en el libro, que publica Anagrama. En él se relata la vida de un cantante de cierto éxito que, para enterrar a su padre en el pueblo donde nació, emprende un viaje en un coche fúnebre conducido por un chófer ecuatoriano con el que va repasando su vida. Su protagonista defiende la idea de empezar cada vez de cero. "Una de las mejores cosas de dedicarte al cine o de ser escritor -dice Trueba- es que en cada nuevo libro o película tienes que empezar de cero, no importa lo de antes, a no ser que te vuelvas una vaca sagrada".

Hay en las redes sociales una tentación totalitaria, una especie de ejército de débiles al servicio del fuerte"

Eso, confiesa, es lo que aprendió de su hermano, Fernando Trueba, que se enfrentó a finales de 2016 a una agria campaña en su contra, orquestada sobre todo en las redes sociales, por haber bromeado "en tono irónico" sobre el sentimiento patriótico. "Le dije que ese castigo quizá fuera bueno para enfrentarse a su próximo proyecto como si tuviera 20 años", recuerda su hermano, convencido de que "hay un miedo increíble a expresarse y perder el favor de la mayoría".

En Tierra de campos, a través de Dani Mosca, de su infancia de barrio humilde, la llegada del amor, el éxito de la banda y su disolución, Trueba contrapone la generación de los padres del músico, que "venían de la tierra, del medievo", con la del cantante. Eligió ese oficio para su personaje porque "en los años 50 y 60 la música tuvo una importancia desmesurada", fue "la expresión artística más popular", y quiso indagar "qué hay detrás de alguien que se dedica a fabricar canciones".

Aunque sus novelas anteriores, como Cuatro amigos, Saber perder o Blitz, suelen estar "ceñidas a un momento", por primera vez expone Trueba un relato "sobre la vida de una persona durante 45 años". Y en ella entra "el mundo de los ideales". "La gran paradoja del hecho de que se necesiten los ideales -afirma- es que, al mismo tiempo, son irrealizables y perderlos, ir perdiéndolos por el camino, es perder la vida también".