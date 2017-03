Los mejores deseos en el Día del Teatro

En la antigua iglesia de Santa Lucía, hoy sede del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de la Junta, lugar por tanto donde se custodia la memoria oficial del sector, se reunieron ayer algunos de los profesionales que siguen hoy escribiendo la historia de los escenarios andaluces. El motivo era la celebración del Día Mundial del Teatro, al que se quiso sumar la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, con el anuncio de la puesta en marcha de un Catálogo de Espectáculos de las Artes Escénicas impulsado por su departamento.

Ante un auditorio compuesto por teatreros destacados de la ciudad o vinculados de algún modo a sus teatros (Ricardo Iniesta, Ángel López, Pedro Álvarez-Ossorio, Maite Lozano, Ramón Bocanegra, Manuel Llanes, Juan Dolores Caballero...), Aguilar presentó el proyecto -que se puede consultar ya aquí: www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoengira- con adjetivación superlativa, una "herramienta esencial" y "extraordinariamente útil" que viene a ser, traducido a un idioma práctico, una base de datos de los espectáculos de las compañías que deseen registrarse en ella, con sinopsis, imágenes, vídeos y datos de contacto que se difundirá sobre todo (pero no sólo) en redes sociales para tratar de seducir a posibles distribuidores y programadores. De momento, figuran en ella 1.108 obras teatrales, 198 de danza, 1.455 de música y 84 de circo.

Era un día para ello, para darle calor al gremio, por lo que Aguilar pronunció también un discurso para levantar la moral en un sector extraordinariamente castigado en los últimos años. Aseguró que hay "razones para ser optimistas". Reconoció que "queda mucho trabajo por hacer", como el anteproyecto de Ley de las Artes Escénicas que espera que experimente muy pronto "un acelerón". Capítulo aparte merece el Centro Andaluz de Teatro, desde hace cuatro años en punto muerto y sin presupuesto, a la espera de una "redefinición de formato" aplazada desde entonces sine die; "espero que se resuelva pronto", señaló. Casi rozó muy tímidamente la autocrítica -"entiendo que todo os parezca poco", dijo a los profesionales que la escuchaban-, aunque no tardó en recordar que la partida dedicada a ayudas públicas ha aumentado un 26% este año. "Ojalá el Gobierno de España permita sumar presupuesto al presupuesto. Se habla ya de recuperación, pero lo cierto es que no hemos alcanzado la cota de recuperación plena. De momento vamos hasta donde podemos", añadió.

Tras su intervención, la actriz, dobladora y profesora de interpretación Julia Oliva leyó el Manifiesto del Día del Teatro, escrito este año por Isabelle Huppert, convencida de que "el teatro renace siempre de sus cenizas". "El teatro es muy fuerte, resiste, sobrevive a todo, a las guerras, a las censuras, a la falta de dinero. Basta con decir el decorado es un escenario vacío y representa a una época indeterminada y dejar que entre un actor", añade más adelante la célebre actriz francesa, que desea no obstante que quienes "parecen tener ganas de gobernarnos" entiendan los "beneficios inimaginables", no sólo económicos -pues los hay de otras índoles, cabe recordarlo en esta época- que proporciona el teatro. "El teatro es es el diálogo, la ausencia de odio. La amistad entre los pueblos no sé muy bien lo que significa, pero creo en la comunidad, en la amistad entre espectadores y actores", concluyó Oliva su lectura, a la que siguió la obligada foto de familia.