La magia del primer contacto musical

La Fundación Barenboim Said fue constituida por la Junta de Andalucía en julio de 2004. De este modo se daba forma a la propuesta hecha por el Gobierno andaluz a Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino nacionalizado español, israelí y palestino, y a Edward Said, escritor y profesor de teoría musical palestino-estadounidense, fallecido en 2003, de establecer en Andalucía una serie de proyectos enfocados hacia la formación musical y humanística, vertebrados desde la Fundación. Se puso así en marcha un proyecto de gran envergadura que sirve como referente de la conciliación entre culturas.

Una ventana abierta para asomarse al mundo de la música

Los cursos de iniciación a la música Barenboim-Said nacen con la idea de introducir a los escolares al mundo de la música y al mundo de los instrumentos musicales. A lo largo de unos días, los niños y niñas tienen la posibilidad de acercarse a distintos instrumentos musicales con el fin de conocer sus características técnicas y sonoras. Durante cada curso, los escolares tienen clases de iniciación a distintos instrumentos (piano, violín, arpa o percusión, entre ellos), así como al canto y a la expresión musical. El objetivo de los cursos de iniciación a la música es despertar el interés hacia la música en los niños y niñas que no han tenido ninguna experiencia musical previa, además de facilitar la elección de un instrumento entre aquellos que quieran iniciarse en el estudio de la música, dándoles la posibilidad de probar distintos instrumentos musicales, en una experiencia que para todos ellos suele ser muy especial. Asimismo, a través de esta actividad, la Fundación pretende contribuir a la conciliación laboral y familiar de padres y madres, dado que los cursos se organizan durante las vacaciones escolares que no coinciden con días festivos, en los periodos de navidad, Semana Santa y verano. En los cursos de iniciación a la música pueden participar niños y niñas desde el último curso de educación infantil hasta el último curso de educación primaria, a los cuales no se les exige formación musical previa. De una manera amena y lúdica se les imparten nociones básicas de educación musical, conocimientos básicos de diferentes instrumentos y técnica instrumental. El alumnado ensaya durante el curso pequeñas piezas musicales y participa en una actuación final. Los cursos son impartidos por docentes especialistas en educación musical infantil de la Fundación Barenboim-Said.