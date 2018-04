Los libreros piden ser los vendedores exclusivos de libros de texto

El presidente de la Federación Andaluza de Libreros (FAL), Juan García Villadeamigo, declaró ayer que el sector "está repuntando un poco pero sigue en un sinvivir" y ha pedido medidas en Andalucía para favorecer a las librerías, que podían pasar por que estos establecimientos sean los vendedores exclusivos de libros de texto.

García Villadeamigo apuntó que aún podría darse el cierre de alguna librería, pero que "se está amortiguando la caída de años atrás", gracias en parte a la reconversión en muchas librerías "que se reconvirtieron en otro tipo de negocio". No obstante, ha lamentado que no se observa un ritmo de crecimiento "que nos haga ver que esté cambiando de trayectoria: cuesta muchísimo mantener las persianas abiertas y hay un miedo atroz a no poder abrir a la mañana siguiente", desarrolló.

En ese sentido, García Villadeamigo ha precisado que el daño al sector no es el libro electrónico, sino la lectura pirateada de Internet. "Cualquiera puede piratear y descargarse un libro, y quién es capaz de cuantificar ese daño". Sobre la petición a las administraciones de medidas de apoyo, García Villadeamigo ha puesto el ejemplo de Francia "donde llegó un momento en que se sentaron todos los grupos políticos e hicieron una Ley de Protección hacia las Librerías que hoy sigue funcionando".