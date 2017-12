En el año 1987, Joaquín Sabina sacó a la venta su quinto álbum, titulado Hotel, dulce hotel. Uno de los temas más pegadizos de este disco es Así estoy yo sin ti, una de cuyas estrofas más conocidas es la que dice: "Más triste que un torero, al otro lado del Telón de Acero... Así estoy yo, así estoy yo, sin ti".

El término Telón de Acero hacía referencia durante la Guerra Fría a la frontera política, ideológica, y algunas veces física, entre Europa Occidental (formada por los países del Bloque Capitalista) y Europa Oriental (integrada por los países del Bloque Comunista), tras el fin la Segunda Guerra Mundial.

Con la caída del Muro de Berlín, que tuvo lugar en el año 1989, y la posterior desaparición de la Unión Soviética en el año 1991, comenzó a tener cada vez menos sentido seguir hablando del Telón de Acero, aunque todavía quedan ejemplos en países como Corea del Norte.

Pyongyang es un cómic autobiográfico que nos descubre cómo es la vida en Corea del Norte, vista por un dibujante canadiense que se marcha a trabajar como supervisor de dibujos animados europeos realizados en una productora de la capital norcoreana. Estamos ante un libro que refleja de forma magistral cómo es el día a día de uno de los regímenes totalitarios más cerrados del mundo. Las sorprendentes anécdotas que cuenta el autor sirven de contrapunto frente al horror de la dictadura.

A través de diversas situaciones reales muestra, barnizado con un pequeño toque de humor, su choque cultural con la sociedad norcoreana bajo el régimen político de Kim Jong-il, uno de los más herméticos del mundo.

Guy Delisle dibujó esta obra durante su estancia en Etiopía, donde residió temporalmente mientras su esposa trabajaba en Médicos sin fronteras. En 2003, la editorial francesa L'Association publicó su primera edición.

En clave de humor, el autor nos cuenta lo vigilada y restringida que es allí la vida. No puede separarse de su intérprete, no puede coger un taxi solo, no puede tener bicicleta, no puede visitar más que los lugares indicados… Cuando llega al país, el traductor le entrega un ramo de flores. En un primer momento, Guy cree que se trata de un obsequio, pero le llevan a visitar una descomunal estatua de Kim Il-Sumg, de veintidós metros de bronce, y dicho ramo de flores es para ofrendar a la gran estatua, que está estratégicamente situada en el punto más alto de la ciudad.

También destaca lo limpísima que está la ciudad, lo cual es normal porque circula poca gente por las calles. La gente se mueve sólo por un objetivo, caminan con un destino preciso, no hay gente paseando ni sentada en los bancos. Por la noche no hay luz en las calles, y es que son pocos los sitios con luz eléctrica, tanto públicos como en cuanto a viviendas se refiere. Está prohibido ir solo de un sitio a otro.

A pesar de las notas humorísticas de esta historia, al mismo tiempo es cruda por todo lo que cuenta, y nos hace pensar cómo nos llegan a engañar y a manipular.

Pyongyang fue nominada en el Salón del Cómic de San Diego (California) al premio Eisner 2006 a la mejor obra basada en la realidad, así como a la mejor obra extranjera en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2006.

Estaba previsto que Gore Verbinski, director de éxitos de taquilla como las tres primeras entregas de Piratas del Caribe, dirigiese la adaptación cinematográfica del cómic Pyongyang, pero dicho proyecto se suspendió a consecuencia del ciberataque a Sony Pictures sucedido en noviembre de 2014 con motivo del estreno de la película The Interview y su imagen negativa de Kim Jong-un.

Guy Delisle nació en 1966 en Quebec. Comienza a trabajar en 1986 en el estudio Ciné Groupe en Montreal. En 1993 enseñó animación en la isla de La Reunión y en 1994 realizó un cortometraje para niños: Trois petits chats. Su primer libro fue publicado por L'Association en 1996. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. De Guy Delisle se han editado en español Shenzhen, Pyongyang, Crónicas birmanas y Crónicas de Jerusalén, todos ellos en Astiberri, así como el recopilatorio de historias cortas Cómo no hacer nada y el cómic infantil Luis va a la playa (Faktoría K). Se publicó en 2013 su cómic Guía del mal padre y en 2016, Escapar. Historia de un rehén.

