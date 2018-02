La increíble guitarra

La ficha 'IN PARIS. THE DEFINITIVE ORTF RECORDINGS' Wes Montgomery.Resonance Records / INA / Distrijazz, 2017

Saboreando todavía sus recuperadas grabaciones de abril de 1966 en Seattle junto al Wynton Kelly Trio -Smokin' in Seattle. Live at The Penthouse (2017)-, el activo sello Resonance reincide en la figura de John Leslie Wes Montgomery (1925-1968) de la mano de In Paris, la primera edición oficial de sus registros parisinos de 1965. Unas tomas realizadas el 27 de marzo de aquel año en el Théâtre des Champs-Élysées durante el tour europeo del guitarrista y que ya habían visto la luz en distintas ediciones a lo largo de pasadas décadas. En este caso, el regreso se gana el aplauso tanto por el cuidado resultado -con un sonido sensiblemente mejorado a partir de las cintas originales y una vistosa presentación con libreto cargado de ensayos, fotos o entrevistas con el superviviente Harold Mabern y el guitarrista Russell Malone- como por contar con beneplácito y beneficio de la familia heredera de Montgomery.

En la edición de este doble álbum también ha tenido su cuota de responsabilidad la alianza entre Resonance Records y el Institut National de l'Audiovisuel que controla los derechos de los archivos de la Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) y cuya coalición ya deparó un excelente balance con la publicación de Larry Young In Paris: The ORTF Recordings en 2016.

La soberbia sesión es también un retrato del músico: ágil y brillante, elegante y musculoso

La suma de intereses permite ahora relanzar un portentoso documento que muestra a Wes Montgomery en la cúspide de su creatividad, pese a que en aquellos años ya grababa para el sello Verve, atraído por una vertiente más comercial y algo alejado de su descollante fase discográfica en Riverside entre 1959 y 1963.

Señalado por muchos como el guitarrista más decisivo de la historia del jazz desde la muerte de Charlie Christian (1916-1942), Montgomery se acercó al instrumento después de quedar impresionado justamente por el revolucionario sonido del guitarrista fallecido a los 25 años. Autodidacta desde sus comienzos, su estilo quedó marcado por el uso del pulgar en sustitución de la púa y por un fantástico e imitado juego de acordes, octavas y dobles registros. El salto a los escenarios fue seguido por sus hermanos Monk y Buddy desde su Indianápolis natal junto a quienes trabajó como The Montgomery Brothers, tras curtirse a finales de los años 40 del pasado siglo bajo la tutela de Lionel Hampton.

No obstante, su entrada en los estudios de grabación como líder fue tardía y no se produzco hasta cumplida la treintena, con unas valiosas tomas para Pacific Jazz. La continuidad cualitativa quedaría asociada a su contrato con el sello Riverside, donde deslumbraría al universo jazzístico liderando álbumes como el indispensable Incredible Jazz Guitar (1960) o el encendido directo Full House (1962). La rampa descendente se asociaría a los sellos Verve -en cuya etiqueta, pese a ampulosas orquestaciones e insípidos contextos, aún dejaría evidencias de su talento entre 1964 y 1966- y, sobre todo, A&M. Paradojas de la vida: fue su época de mayor popularidad, Grammy incluido en 1967. El 15 de junio de 1968, Montgomery fallecía prematuramente a los 43 años a causa de un ataque cardiaco.

In Paris implica el reencuentro con un inspirado Wes Montgomery en unas tomas en las que estuvo acompañado por uno de sus mejores y lubricados grupos, conformado por el piano de Harold Mabern, el contrabajo de Arthur Harper y la batería de Jimmy Lovelace, a quienes se sumó en tres temas el tenor de un Johnny Griffin que había fijado su residencia en París en 1963. Ágil y brillante, elegante pero también musculoso, el guitarrista conduce una soberbia sesión que recala en los dominios del estándar con Here's That Rainy Day o en firmas del peso de Thelonious Monk ('Round Midnight), Dizzy Gillespie (Blue'n'Boogie) o John Coltrane (Impressions) pero que también otorga espacio a sus compañeros con To Wane de Mabern. Un guión en el que despuntan además sus sustanciales capacidades como compositor: Four On Six, Jingles, Full House o Twisted Blues se despliegan sobre un pasmoso manejo del swing que liga sentido e intuición. Una irresistible propuesta que nos lleva a celebrar hoy que Montgomery superara entonces su miedo al avión para embarcarse en una gira europea en la que legó admirables capítulos de una efímera trayectoria.