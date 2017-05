La gran familia de las viñetas

Pero no hacía falta ir a ese encuentro para conocerle un poco más en persona. Bastaba acercarse al Patio de las Bolas en cualquier momento (pasaba ayer y ocurrirá hoy y mañana) para encontrárselo charlando animadamente con dibujantes locales o con admiradores de sus trabajos, del Brian the Brain que tanta fama le dio en los 90 y que ha prestado como imagen de esta edición. No tenía ningún problema en hablar de ello, de lo que le gusta Huelva y sus bares, ya conocidos en varias escapadas previas como turista, y tampoco en prestarse a dedicar a cualquiera que se lo pidiera algunos de sus libros, puestos a la venta en una mesa cercana. Como Abel Ippolito, autor llegado ayer mismo, y que sólo a unos metros hacía lo propio con ejemplares de sus novelas. O el coleccionista Fernando Rodil, comisario de la exposición Gastronomía y cómic , inaugurada por la tarde después de que horas antes supervisara la colocación de las últimas cartelas de sus ejemplares expuestos mientras ofrecía animada charla a los visitantes.

Martín no faltó a la cita familiar del Salón, la de los Macías, porque también, reconocía ayer el director de la muestra, "no se está perdiendo ni una y se está implicando al máximo con nosotros".

La generosidad del cómic con Aones Down y Banco de Alimentos

La solidaridad se asomó en el Salón Internacional de Cómic el año pasado con la celebración de la gala del sábado noche como homenaje a Marco Macías y, al mismo tiempo, como un ejercicio de generosidad, como él había ideado. El acceso al Auditorio de la Casa Colón se hizo a cambio de productos no perecederos para el Banco de Alimentos de Huelva, y hoy se repetirá la misma fórmula, valorando la entrada en al menos un kilo de alimentos. En cualquier caso, desde el jueves hay un depósito habilitado en las instalaciones de la organización del Salón, en el Patio de las Bolas, para que todos aquellos que deseen colaborar con esta causa puedan hacerlo en cualquier momento, de forma independiente a la gala, se asista o no. Pero ésta no es la única vía para que los aficionados al cómic muestren su solidaridad estos días en la Casa Colón. Uno de los objetos más preciados por los visitantes es la réplica original, a tamaño real, del casco de un soldado imperial de La guerra de las galaxias, que se exhibe en una urna. Es el premio del sorteo que se celebra este año en el Salón para recaudar fondos para la construcción de un nuevo edificio para la asociación onubense Aones Down. El casco ha sido donado y la recaudación íntegra por la venta de las papeletas se destinará a este fin. Una muestra más de su generosidad.