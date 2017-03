"Para escribir hay que tener los sentidos muy abiertos"

-¿Qué es lo mejor que Lucía Etxebarría puede enseñar sobre creación literaria?

-Los programas de entrenamiento de la creatividad están basados en su mayoría en los hallazgos de Howard Gardner y el mío no es una excepción, pero uso otros autores también, sobre todo Bruno Bettelheim. También uso técnicas de PNL: para obtener una obra novedosa y creativa es indispensable tener los sentidos abiertos y dispuestos a recibir nueva información, sin anclarse a prejuicios y esquemas rígidos. Y esos viejos anclajes que destruyen el proceso creativo son los que en mi taller se intentan desbloquear. Existen autores que han identificado ciertas habilidades del pensamiento relacionadas con la posibilidad de dar respuestas y soluciones novedosas o creativas. Estas habilidades son muy importantes pero serían centrales las de fluidez, flexibilidad y originalidad. Y esas áreas se pueden entrenar. Las inscripciones para el taller se hacen a través del correo: luciaenzaragoza@gmail.com.

-En su taller usa técnicas de desbloqueo basadas en ejercicios gestálticos. ¿Qué resultados ha visto en los cursos anteriores?

-De todo. Quizá lo más impactante fue una chica que me acabó escribiendo un cuento sobre cómo la había violado su hermano, y cómo ella llevaba años fingiendo que eso no había existido. En general, casi todo el mundo acaba escribiendo cuentos sobre su familia o sobre su expareja.

-Como dice a los participantes de su taller, ¿cree que todo el mundo puede escribir "algo decente"?

-Galdós dijo que toda persona lleva dentro una novela. Yo también lo creo. Lo cierto es que, como explico en mi taller, la mayoría de la gente está bloqueada por dos razones. Una puede ser el miedo a que la escritura revele algo que estaba dentro y que para sobrevivir hemos decidido olvidar. Otra es el bloqueo derivado de ambientes sociales. De nuestra propia educación. Yo me baso mucho en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, que no se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta ahora.

-La metodología que usa, dice que solamente la lleva a cabo usted en España, ¿a qué se debe?

-Primero a que yo soy bilingüe como las víboras (chiste malo) y puedo leer y aprender en inglés. Segundo, a que este método lo estudié en Canadá. Tercero, en España han influido mucho los argentinos. Gran parte de los talleres de actuación o de escritura que se imparten en España están basados en modelos argentinos, que son mucho más psicoanalíticos. Me refiero a psicoanálisis tradicional, más freudiano, o a conceptos de la corriente gestalt argentina, que es bastante radical. Otros son talleres de creación literaria muy básicos, que se centran sobre todo en aspectos formales, no en aspectos psicológicos.

-Quedan aún plazas libres para su curso de creación literaria. ¿Quién debería ir a su curso, y quién no tendría que hacerlo?

-Cualquiera puede venir, no está cerrado a nadie. Me gusta mucho que vengan adolescentes. Son sin duda los más motivados y entregados. He tenido alumnas de trece, catorce, quince años y escribían verdaderamente bien. Cuando alguien a esa edad tiene tan claro lo que le gusta, es que tiene una vocación de oro.

-A la mayoría de escritores no se les ve enseñando a otros a escribir. ¿Por qué ha decidido embarcarse en algo así?

-Empecé un poco por casualidad. Me llamaban mucho de Universidades para dar cursos y entonces me apetecía más poner en práctica lo que había aprendido en la Mc Gill que echar sesudas charlas sobre feminismo y literatura. Cuando vi que funcionaban tan bien, me animé a hacerlo más frecuentemente. De todas formas no suelo hacer muchos por una simple razón práctica. Soy madre soltera de una hija, mi madre es mayor, y no me gusta viajar y dejar a mi hija en casa de parientes o amigos.

-¿Con qué dificultades se encuentra ahora un escritor para sacar su libro respecto a hace diez años?

-Todas. Por eso yo he publicado mi último libro en Francia.

-¿Le dan el mismo orgullo los datos de sus libros descargados que los de los vendidos?

-Javier Marías ha dicho una frase de oro: "Uno no debería estar dispuesto a que lo perjudiquen quienes lo aprecian". Y eso se puede aplicar tanto a tus lectores como a tus amantes. Si tus amantes te insultan, te humillan o te desprecian, o tus lectores se bajan tus libros, no te respetan.