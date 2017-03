La divulgación alcanza otro nivel con 'Cuadernos de Iberoamérica'

"No se puede respetar ni apreciar lo que no se conoce. No podemos sentirnos orgullosos de nuestra relación con Iberoamérica si no conocemos realmente los lazos que nos unen".

Esta idea, expresada ayer por la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, es la base de la última iniciativa surgida de la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, y que aspira, por principios, a perpetuarse como apuesta por la cultura, la investigación, la historia y la antropología. Es la colección Cuadernos de Iberoamérica, editada por el Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación de Huelva, y que nace como ejemplo de excelencia en la divulgación, con un claro público objetivo entre la población onubense, al que muestra el vínculo americano de la provincia en distintos ámbitos, con un lenguaje accesible y un envoltorio al alcance de todos los públicos, de neófitos a eruditos.

Los volúmenes saldrán a la venta por 4 euros pero se distribuirán en espacios públicos

"No es necesaria una formación ni un conocimiento previo para comprender lo que en cada volumen se cuenta", apuntó ayer en su presentación el responsable de la Oficina del 525 Aniversario y del Servicio de Publicaciones y Biblioteca, Lauro Anaya. Entre la nómina de autores encargados de los 15 volúmenes iniciales, catedráticos su mayoría, confesó, se puso como condición el manejo de un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, "sin notas a pie de página, con rigor pero alejado de academicismo", con un formato muy visual, "que invite a cogerlo, a leer unas líneas y captar el interés para continuar".

Puede parecer que la nota prosaica la aporta el canal de distribución elegido, al margen de la venta al público (únicamente 4 euros el ejemplar) y los fondos de bibliotecas, porque se aspira a repartir en comercios, bares, salas de espera de consultas médicas, peluquerías e instituciones públicas, como destacó la diputada de Cultura, llevando el conocimiento directamente a la ciudadanía, puro principio de la divulgación.

"La colección tiene una ventaja añadida, que es su anarquía", dijo Anaya. El primer volumen trata de historia pero el resto tendrá una temática muy variada para abordar la relación de Huelva con América a través de la gastronomía, la literatura, el arte o los paisajes, en el momento actual también.

"El 525 Aniversario es el final y el principio de una relación con América sobre la que se seguirá trabajando", apuntó Lourdes Garrido. La expansión oceánica ibérica en el siglo XV es el primer cuaderno. Habrá uno nuevo cada mes.