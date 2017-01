Las crónicas imaginarias de 'Mis viajes por los países a los que no he ido nunca'

Las obras completas de Enrique Jardiel Poncela se publicaron en cinco tomos con más de cinco mil páginas, entre las que no se incluyeron algunos textos que publicó en revistas y periódicos, como Mis viajes por los países a los que no he ido nunca, inédito en libro y que se publicará en febrero, en coincidencia con El amor es un microbio, en la editorial Samarcanda. Según el editor Daniel Pinilla, todos los textos de este libro se publicaron en los años veinte en publicaciones periódicas cuyo rastro ha seguido, para su recopilación, Enrique Gallup Poncela, también autor del prólogo de este libro. Según Pinilla, Jardiel Poncela abrigó la idea de reunir estos artículos y reportajes en un libro porque, entre otras razones, siempre concedió enorme importancia a los viajes: "Viajar es imprescindible, y la sed del viaje, un síntoma neto de inteligencia", llegó a escribir.

También dijo que la existencia de las personas debía medirse no por los años que cumplían sino por las maletas que habían usado, y que a un anciano habría que considerarlo tal no porque hubiera cumplido ochenta años sino porque hubiera desgastado más de treinta maletas y baúles. Según Gallup Poncela, su abuelo cumplió ese principio "viajando constantemente, siempre que sus obligaciones y sus finanzas se lo permitían y también en muchas ocasiones en que no se lo permitían", de modo que viajó mucho y casi siempre por gusto porque -también dejó dicho- le encantaba estropearse el estómago en las fondas. El escritor recorrió diversos países de América, lo que supuso para él "casi un instrumento de trabajo".