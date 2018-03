El cine también es de las mujeres

Bajo el título La música en el cine: el arte del engaño, la masterclass de Aránzazu Calleja en la Universidad de Huelva abrió el programa de actividades de Wofesthuelvapara este año. La compositora bilbaína explicó cómo utilizar la música en el cine puede ayudar a transmitir un mensaje que se escapa al poder de la palabra y de la imagen, ya que desde el silencio hasta el tipo de instrumento utilizado, la elección de cada elemento cuenta. "Pensar en el silencio como recurso con significado propio también es hacer música en el cine", indicó Calleja, que ha añadido que "el hecho de no usar la música es un recurso muy expresivo con valor por sí solo".

Calleja destacó el impresionante trabajo de las compositoras Mica Levi, nominada al Oscar por la banda sonora de Jackie, y de Rachel Portman, la primera mujer en ganar un Oscar por la composición de la banda sonora de la película Emma que volvió a estar nominada por su trabajo en Chocolat y Las normas de la casa de la sidra.

Ya por la tarde dieron comienzo las proyecciones de la muestra de este año. El Gran Teatro fue una vez más el espacio escogido para las sesiones de cine. La tarde comenzó a las 19:00 con la proyección del corto Cuando sea mayor, de María Izquierdo, candidato al premio Made in Huelva. A continuación se proyectó Wonder Woman, de la directora Patty Jenkins, en una sesión gratuita patrocinada por el diario Huelva Información. A las 22:00 se proyectó el segundo de los cuatro cortos nominados al premio Made in Huelva, Haiku de Julia, de la artista onubense María J.L. Hierro. El corto de Hierro será telonero de Bar Bahar, la aclamada cinta de la directora palestino-israelí Maysaloun Hamoud.

Wofesthuelva continúa su programación de cine hoy acercando el debate sobre la visibilización del papel de la mujer en el cine al Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) en Huelva. A las 12:00 tiene lugar un encuentro con el público en el que participarán la directora y productora Arantxa Aguirre, la guionista y presidenta de la CIMA, Virginia Yagüe, la directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol y el director y productor, Manuel Jiménez.

La sesión de clausura consistirá de la proyección de Verano 1993, Goya a la mejor dirección novel obra de Carla Simón, y la entrega del premio Made in Huelva, dotado con 1.000 euros de premio en esta primera convocatoria gracias al Consejo Social de la Universidad de Huelva. Wofesthuelva termina así su ciclo de cine apostando por el mejor cine dirigido por mujeres de Huelva. Esta decidida apuesta por la creación local supone un paso más por parte del festival de potenciar el talento de las mujeres onubenses.