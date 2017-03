'La gata sobre el tejado de zinc caliente' regresa a los escenarios con Juan Diego

La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Williams, es, quizá, uno de los títulos más conocidos del teatro del siglo XX, popularizado, paradójicamente, por la película que protagonizaron Liz Taylor y Paul Newman. Una obra que ahora recupera Amelia Ochandiano con un "desvergonzado" Juan Diego.

Ochandiano, autora y directora de la versión que estrena el Teatro Reina Victoria de Madrid mañana tras pasar por el Centro Niemeyer de Avilés, explica que la obra es, a pesar del tiempo transcurrido -62 años-, "un conflicto familiar de 2017", en el que ella ha puesto el acento en "la visión contemporánea de la mujer".

"Hay cosas del texto que las he pronunciado más y otras que las he omitido porque creo que la sociedad no le da tanta importancia, como la homosexualidad de Brick, un tema que en su época fue muy polémico y que hoy en día pasa más desapercibido", precisa Ochandiano.

La gata sobre el tejado de zinc caliente, estrenada en los escenarios de Broadway en 1955 y en el cine en 1958, es un intenso drama familiar, "profundo, honesto, divertido y sensual", que relata conflictos universales y eternos como la muerte, la mentira, el sexo, la represión, la homosexualidad, la ambición y la frustración.

"Llevo 30 años trabajando en esto y esta pieza es un reto y un título difícil porque todo el mundo tiene una idea sobre la obra, pero la combinación del texto con el equipo artístico hace que sea una función muy apetecible, como lo ha sido hasta ahora", señala Ochandiano.

Big Daddy (Juan Diego) cumple 70 años y su familia le está preparando una fiesta en la finca que comparte con su mujer, Big Momma (Ana Marzoa), desde hace 40 años. Brick (Eloy Azorín), el hijo menor, se ha convertido en un alcohólico que vive un matrimonio tormentoso con Maggie la Gata (Begoña Maestre), dispuesta a devolver cada "arañazo" de su familia política, que la desprecia casi tanto como su esposo.

Gooper (José Luis Patiño), el hijo mayor, y su esposa Mae (Marta Molina) y sus retoños completan el "cuadro de honor" de una familia haciendo méritos para hacerse con la posible herencia del patriarca.