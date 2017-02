El blues de la voz endeble

The wave picturesHHHHH

Guitarra y voz: Dave Tattersall. Bajo: Franic Rozycki. Batería: Jonny Helm. Lugar: Las Cocheras del Puerto. Fecha: Miércoles 2 de febrero.

Los británicos The Wave Pictures eran ya conocidos en nuestra ciudad por haber visitado el Gran Teatro en abril de 2009, durante aquellos meses en los que Cantero Rock parecía buscar una ubicación definitiva tras los días de la Normal de Magisterio. Volvían al ciclo universitario con el inconveniente de una semifinal de la Copa del Rey disputándose precisamente a esa hora.

La imperfección e indefinición estilística que profesan a ratos, hace de sus actuaciones algo así como ensayos ante público. Salvando las distancias (las pocas que marcan ellos), son una especie de Violent Femmes del indie, sin planteamientos de obras de estudio. Además, todo amago de explorar en otros géneros musicales resulta ser un juego sin mayor compromiso ni necesaria continuidad, ya sea el blues en un disco de exótico título (Bamboo diner in the rain), o más concretamente su incursión en el Delta del Missisipi cuando interpretan H.D. Rider. Por cierto, hablar de 'disco de madurez', en su caso, sería un soberano contrasentido. No hay nada que madurar.

Cuando comienzan, lo hacen bucólicos y hasta expansivos, como si unos beatnicks se hubieran colado en tu cuarto y quisieran resumir en cuatro minutos una jam session (en verano, parecen tres rufianes con bermudas y botines gastados). Cuando parece que la canción no tiene chicha, Dave Tattersall la levanta con un solo de guitarra que va emergiendo en ascendente, acompañado de un balanceo de pies de tentetieso y una memorable digitación entre lo virtuoso y lo pasional. Lo que se inicia como una tonada intrascendente (cosas como "todos los paraguas en la lluvia de Newcastle vuelven para cobijarme de nuevo"), puede convertirse en un pedazo de crac sonoro, como si estuviéramos en el mismo hervidero de Texas, alcanzando su cénit con The ropes.

Hasta cierto punto, se puede decir que estamos ante un grupo de pop que es en sí mismo la antítesis del pop. Por un lado desgrana esas clásicas imágenes poéticas de estética y costumbres británicas con la endeble -pero deliciosamente próxima- voz y ese característico gorgorito de Dave, pero luego sus canciones se extienden sobremanera más allá de los cuatro minutos y pico, porque se someten al frenesí compositor de su intérprete, que va deslizando suavemente las sílabas sobre la base del bajo (Franic Rozycki) y la batería (Jonny Helm).

Lo último del trío es Canvey island baby, un sucio artefacto con versiones de Wilko Johnson. Y así suena la banda últimamente: como si Wilko Johnson se hubiera aliado en el dormitorio con los Modern Lovers, y Jonathan Richman le hubiese robado la guitarra cuadrada a Bo Didley. Claro que su mejor disco sigue siendo aquel maravilloso exceso de noventa minutos y portada reveladora con un pájaro en el alambre. Precisamente así se sitúan ellos mismos. Como pájaros moviéndose de puntillas sobre el tendido eléctrico.