50 años de soniquete... y los que quedan

El mismo año en el que asesinaban al Ché o el biquini llegaba a España, Diego Carrasco se subía por primera vez a un escenario. Fue en la primera edición de la Fiesta de la Bulería de Jerez, en 1967, una cita en la que acompañó al cante a Vicente Soto Sordera y al baile al mismísimo Diego de la Margara (Diego el de la Torrán, rezaba el cartel). Cincuenta años han pasado, cinco décadas de vivencias, de personalidad, de fusión, de inquietudes, de colaboraciones y, por qué no, también de controversia. Porque Diego Carrasco (Jerez, 1954), para bien o para mal, nunca pasa desapercibido y, como él mismo canta en este primer single, avanzadilla de su nuevo trabajo, "unos dicen que soy muy malo, otros que si soy muy bueno...".

Sea como fuere, el sexagenario artista jerezano -"fíjate cómo me estoy poniendo en el gimnasio", asegura con ironía- ha sido capaz de conquistar ya no sólo a públicos dispares sino también a artistas de primera categoría. El mejor ejemplo, el número de propuestas para colaborar en este disco en el que celebrará sus bodas de oro como artista. "Me pongo hasta colorado viendo los mensajes que me han mandado", recalca mientras enseña su teléfono móvil. No es para menos. En su nuevo proyecto discográfico coinciden importantes colaboraciones: Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente, Miguel Ríos, Arcángel, Rocío Márquez, Tomasito, Juanito Makandé... Las propuestas han hecho que lo que inicialmente iba a ser un compacto se haya convertido en un álbum doble. "Y hemos tenido que parar, porque si no iba a ser una antología", asegura Carrasco entre risas.

Me pongo hasta colorado viendo los mensajes que me han mandado para colaborar en el disco"

Quizás esos ofrecimientos han sido lo que más han marcado al músico jerezano porque, como él dice, "si tener un amigo en la vida es ser rico, yo soy multimillonario". "Si hay una recompensa en tu trabajo es ésa, porque tiesos, como dice El Bo, estamos tós, pero somos ricos en amigos y música. Tengo la gran suerte de haber sido fiel a mi persona, fiel a mi trabajo y ahora viene este regalo. Sinceramente, no creí que el pastel fuera a ser tan grande". Lo más llamativo, en palabras del que denominan El gurú del compás, es "levantar el teléfono y escuchar a gente de esta categoría que quieren colaborar contigo, es cuando te sientes feliz y ves lo que ha sido tu carrera".

A la espera de su publicación salida, cuya fecha aún no está decidida, "aunque ya estamos en la última fase", reconoce, el primer single, Nomarrecojo, está ya disponible. Se trata, explica el artista, de "una bulería en la que intento dar una pincelada de mi tierra y nuestra cultura". "Bulería pura, sin bajo, sin guitarra, lo más rancio y sobre todo intentando colaborar con la hierba fresca que nace como los Gipsy Rappers, Maloko de Sordera o Juan de la Morena", añade. Su lanzamiento "es como un regalo que quiero hacer a mi gente de Jerez y a todo el mundo, porque el lunes cumplo 63 tacos, y qué mejor regalo", dice. "Lo que tengo claro -prosigue- es que yo nomarrecojo hasta que no pasen otros 50 años más".

El disco incluirá versiones nuevas, "la mayoría", y también algunas remasterizadas de trabajos anteriores. "Cuando escuchas a Estrella Morente, a Alejandro Sanz o a Joaquín Sabina cantando por bulería con nosotros, eso es lo más. Es algo que te hace pensar que no hemos estado muy equivocados, que luego, cantes mejor o cantes peor, eso es ya cosa del sindicato [risas]".

"Mi problema es que he elegido un camino que no se sabe definir. Empecé tocando la guitarra con tía Anica y El Borrico, pero la guitarra se me quedaba corta, estuve con Gades, con los rockeros como Smash o Guadalquivir, con el patriarca Manuel Molina... hasta seguir mi camino", concluye el artista jerezano.