Yasmina Khadra: "La ciudadanía vota a la extrema derecha para autoflagelarse"

Tras el pseudónimo de Yasmina Khadra está el excoronel argelino Mohamed Moussehoul, el autor en lengua francesa más traducido, para quien el auge de la extrema derecha no se debe a la incertidumbre sino a la "autoflagelación": "Es como si la sociedad quisiera castigarse". La de Yasmina Khadra es una de las voces expertas en la cultura mediterránea y Albert Camus que se reúnen estos días en Sant Lluís (Menorca) en unas jornadas organizadas en el 60 aniversario del Premio Nobel de Literatura que recibió el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo nacido en la Argelia aún dominada por Francia. "La palabra de Camus es especialmente importante hoy, pero no es suficiente", considera este autor que también fue candidato a la presidencia de Argelia y que se muestra pesimista en cuanto a que la sociedad sepa escuchar "las voces de la prudencia y la sabiduría".

El discurso ha cambiado, indica Yasmina Khadra: "Antes escuchábamos a los poetas y a los pensadores y ahora lo que escuchamos son los discursos de la discordia", alrededor de los cuales hay un gran entusiasmo. Así, "los racistas se escondían antes y hoy se pavonean", una situación que atribuye a que los países europeos no están satisfechos de su proyecto de sociedad "y no saben adónde van". Pero votar a la extrema derecha no es el resultado de esta incertidumbre, cree Khadra, "es autoflagelación": "La gente está cansada de promesas y es como si quiera castigarse a sí misma. Ver a la gente entusiasmarse por Donald Trump significa que la sociedad está mal y para corregir ese mal, se hace daño".