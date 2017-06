Víctor Pulido recoge el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz por su obra 'La Política'

El pintor y escultor onubense Víctor Pulido recogió ayer en la Casa de Iberoamérica de Cádiz el Premio Iberoamericano de Creación Artística contemporánea Juan Luis Vassallo, encuadrado en los Premios Cortes de Cádiz, por su obra escultórica La Política. Esta creación forma parte de la serie Vida Perra, que -junto a Seres y Estares, Pares Anónimos y Enanos de Jardín- integra Tetralogía, una antología de las esculturas e instalaciones que, a modo de antología, el artista presentó hace diez años.

Así, según explicó Pulido, a pesar de que en apariencia la obra galardonada (dos perros peleándose por una silla) pueda parecer oportunista, la política siempre está de moda y la pieza fue creada en 2007. En aquel año, la inauguración de Vida Perra coincidió, además, con las elecciones municipales.

El ex presidente de la Diputación Domingo Prieto fue el encargado de presentar la muestra. Entonces era el director de la Fundación Cajasol, que financió junto a la Universidad de Huelva (UHU) la publicación del libro catálogo Tetralogía, que Pulido dedicó a su padre, quien falleció unos meses antes. Al emocionarse, el artista no fue capaz de acabar su discurso. Así, Domingo Prieto tomó la palabra y dio por inaugurada "la perrera municipal", con lo que el acto fue emotivo y no estuvo exento de humor.

Según valoró ayer el creador onubense durante su discurso en Cádiz, "el arte puede cambiar el mundo pero siempre de la mano de la política, que es la que tiene la fuerza para modificar la realidad". Este premio, dotado con 12.000 euros, es iberoamericano, por lo que Pulido también abundó en la unión Atlántica entre Cádiz y Huelva, así como en los lazos con Iberoamérica.

El jurado, presidido por la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Eva Tubío Martínez, y conformado por el comisario y crítico de arte Francisco M. Cano López, la fotógrafa y escritora María Alcantarilla Ramos, y por el técnico de la Fundación Municipal de Cultura Ramón de la Rosa Barrasa, actuando como secretaria Carmen Segura Bass, de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, decidió otorgar el premio por unanimidad al trabajo de Pulido "por la calidad artística y fuerza expresiva de su obra, plasmada en diferentes aspectos formales de su ejecución que denotan el dominio de la técnica y la materia, así como por los aspectos conceptuales inherentes a esta obra escultó rica que la dotan de una destacada actualidad".

Fruto de este galardón, el artista expondrá desde el 22 de junio y hasta finales de septiembre en el Centro de Creación Contemporánea de Cádiz el conjunto Tetralogía al completo, incluyendo la pieza galardonada. Además, impartirá un curso de formación en agosto.

Tetralogía da buena cuenta del amplio y creativo universo artístico de Víctor Pulido. Aunque en la exposición predomina la escultura, el artista domina varias disciplinas creativas como el diseño gráfico, el grabado, el dibujo o la instalación. Posee un amplio abanico de destrezas técnicas que le hace superar con éxito sus continuos retos creativos. Su obra transporta al espectador a un universo único y personal, irónico, corrosivo y con gran sentido del humor.

En esta edición de los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz también han sido premiados la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, el cirujano Pedro Cavadas, referente mundial en cirugía reconstructiva y trasplantes; la doctora en Historia Gloria Zarza, el escritor Luis Bagué, la investigadora en Biomedicina Carmen Castro y la cofundadora de Mister Wonferful Angela Cabal.