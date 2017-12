En 1979, la editorial barcelonesa Ediciones Vértice publicó en español la serie de Marvel Comics titulada The Defenders, pero en lugar de traducir el título se usó la cabecera Triple Acción. Esto fue así porque diez años antes habían rebautizado la cabecera Daredevil (otro superhéroe Marvel) como Dan Defensor, y el personaje estaba en uso con ese nombre.

Los Defensores tuvieron un proceso curioso antes de llegar a establecerse como supergrupo. A fines de 1979, finalizó abruptamente Dr. Strange vol. 1. Como es costumbre en Marvel, le tocó al guionista de la serie, en este caso Roy Thomas, cerrar las tramas en otras cabeceras que estuviese escribiendo, que eran The Sub-Mariner nº 22 y The Incredible Hulk nº 126, cuyos protagonistas unen fuerzas con el Doctor Extraño para combatir al Sin Nombre.

En 1971, nacieron Los Tres Titanes, un grupo formado por Hulk, Namor y Silver Surfer que había sido creado por el guionista Roy Thomas en las páginas de The Sub-Mariner. Para Thomas eran una metáfora de los conceptos de tierra, mar y aire.

En ese mismo año, Stan Lee expresó su intención de publicar una nueva colección de grupo en cuyas filas estuviese Hulk. Roy Thomas le habló de sus Tres Titanes, y a Stan le pareció una gran idea, con una excepción: no deseaba que Silver Surfer fuese componente del grupo. Por aquel tiempo Lee se reservaba para sí mismo los guiones del surfista cósmico. El líder de Marvel le sugirió al guionista la posibilidad de incluir en su lugar al Dr. Extraño, aunque había que traerlo de vuelta. Así se hizo, y nacieron Los Defensores.

La primera aparición del grupo tuvo lugar en Marvel Feature nº 1, en diciembre de 1971. El Doctor Extraño convocó a Hulk y a Namor para hacer frente a Yandroth y el Omegatrón. Tras esto, Namor dio nombre involuntariamente a los Defensores, y en las dos siguientes entregas de Marvel Feature, los tres héroes se enfrentaron a Dormammu, archienemigo del Doctor Extraño, y a Xemnu el Titán, un alienígena con ansias de conquistar la Tierra.

En agosto de 1972, debuta la revista The Defenders, y por fin se incorpora Silver Surfer al grupo.

Entre los primeros supergrupos de Marvel, la Patrulla-X representa a las minorías sociales, los 4 Fantásticos a la familia, y los Vengadores son un club con sus estatutos y aprobación gubernamental.

Frente a éstos, los Defensores son un grupo de aventureros sin reglas de permanencia, ni aprobación gubernamental o de otro tipo de organización. En un principio recayó sobre el Doctor Extraño la responsabilidad de congregar a los Defensores cuando surgían las amenazas.

Al núcleo formado por el Doctor Extraño, Hulk, Namor y Silver Surfer se le conoce como los cuatro grandes. Pronto, a los cuatro grandes se les unieron otros héroes como: Valquiria, versionada por la actriz Tessa Thompson en el film Thor: Ragnarok (2017); Halcón Nocturno, una parodia del Batman de la competencia, DC Comics; y Gata Infernal, a cuyo alter ego Trish Walker le da vida la actriz Rachael Taylor en Jessica Jones (2015), teleserie de Marvel/ Netflix.

Los Defensores se reúnen en el sanctasanctórum del Doctor Extraño en Greenwich Village, y más tarde en la Academia de Equitación Richmond en Long Island, propiedad del millonario Kyle Richmond (Halcón Nocturno).

Debido a la naturaleza informal del grupo, cualquier héroe que colaborara con los Defensores es también un Defensor. Así, por sus páginas pasan infinidad de superhéroes.

En The Defenders vol. 1 nº 125, los cuatro grandes abandonan el grupo. La cabecera se rebautizó The New Defenders y duró veinticinco entregas más, hasta febrero de 1986.

Los cuatro grandes volvieron a reunirse esporádicamente en Anuales y Especiales, y el Doctor Extraño resucitó al grupo con formación variable en cada número de The Secret Defenders (1993). En 2001, regresan los protagonistas originales en The Defenders y en The Order (2002). En 2008, el grupo se hizo por primera y única vez gubernamental en The Last Defenders.

En 2012, regresa la cabecera The Defenders, con el Doctor Extraño reclutando una nueva formación. En 2017 debutó un cómic con el título The Defenders, esta vez con la alineación de la teleserie homónima de Marvel/Netflix: Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y Daredevil.

Monitor del club de lectura de cómic

Marco Macías de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva