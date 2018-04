En la mitología griega, la Titanomaquia (en griego clásico, Guerra de Titanes) es una serie de batallas libradas durante diez años entre dos grupos de deidades antropomorfas, pero anteriores a la humanidad: los Titanes, que luchan desde el monte Otris, y los Olímpicos, que llegarían a reinar en el monte Olimpo.

Los Titanes además de antropomorfos, son antropófagos. Por eso, matan al pequeño dios Dioniso, hijo de Zeus y Perséfone, tras atraerlo con juguetes hacia una trampa, para descuartizarlo, cocerlo y devorarlo.

No hay que olvidar al Titán Cronos, que devoró a su propio hijo. Este acto fue inmortalizado por el pintor español Francisco de Goya, aunque, como suele ser habitual, confundiéndole con el Olímpico Saturno.

El manga titulado Ataque a los Titanes, escrito e ilustrado por Hajime Isayama en el año 2009, se basa en la antropofagia de dichas deidades y nos sitúa en un mundo apocalíptico en el que los humanos se ven obligados a vivir dentro de un gran recinto amurallado para evitar ser devorados por los Titanes, que ahora habitan La Tierra.

El argumento de este manga, contrariamente a lo que pudiera parecer por su título, no se desarrolla en la Grecia clásica. Realmente, esta historia se desarrolla en el año 800, y por las casas y vestimenta podría parecer Europa en la Edad Media. Pero el armamento que usan es del siglo XXI, así que no se trata del año 800 d. C., sino de un momento ficticio, en un planeta Tierra también ficticio.

Ataque a los Titanes ahonda en algunos de los aspectos más negativos de la vida, como son la muerte y la desesperación, entre otros. Se trata de un mundo oscuro, cargado de sufrimiento y desesperanza, que deja un regusto amargo ante la impotencia de los personajes y del lector.

Los Titanes, en esta serie, son la némesis de los seres humano, el enemigo a vencer. Estos seres antropófagos tienen un único objetivo: devorar a cualquier persona que se les ponga su alcance. No para alimentarse y sobrevivir, sino para exterminar a la especie humana.

Los rasgos antropomórficos de los Titanes son una perfecta representación de lo grotesco, moviéndose entre lo cómico y lo trágico. La sonrisa dibujada en sus rostros mientras arrancan las extremidades de algún desafortunado resulta aterradora.

En la historieta podemos ver también a las Titánides, que es como se denomina en la mitología griega a las contrapartidas femeninas de los Titanes, aunque en el manga no se usa este apelativo.

Por el argumento de la obra, se deduce que se puede ver mucha violencia en sus viñetas. Sin embargo, llama la atención que en una obra de estas características, los Titanes y las Titánides aparezcan totalmente desnudos y no tengan órganos genitales. La explicación de esta censura está en que los manga, y éste no es una excepción, casi siempre se realizan pensando en convertirlos en dibujos animados televisivos, y los desnudos integrales no pueden emitirse en prime time.

Ataque a los Titanes tiene un amplio elenco de personajes, que a su vez han dado lugar a varias parodias y spin-off. La personalidad de los Titanes no está muy desarrollada, así que el protagonismo recae íntegramente en la humanidad.

El principal protagonista es Eren Jaeger, un joven que demuestra tener la mayor de las animadversiones contra los Titanes. Junto a él, destaca como protagonista femenino Mikasa Ackerman, una heroína de fuerte carácter, fría, brutal y en ocasiones despiadada. El trío protagonista lo completa Armin Arlet, amigo de la infancia de Eren y Mikasa, débil y algo cobarde en algunas ocasiones, pero poseedor de una inteligencia brillante. Siguiendo la comparación con la Edad Media, los protagonistas principales pertenecerían al estamento guerrero.

El estamento clerical del Medievo también figura en el argumento de Ataque a los Titanes: en el año 743, la raza humana sobrevive construyendo tres murallas llamadas María, Rose y Sina. Los Titanes son incapaces de penetrar las paredes gigantes, y la población humana es capaz de sobrevivir durante cien años en paz. En torno a estas tres murallas que restauran la paz, la esperanza y la protección, surge una nueva religión, apareciendo sacerdotes que se erigen en portavoces que hablan en nombre de las murallas, como si de dioses se tratase.

Monitor del club de lectura de cómic

Marco Macías de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva