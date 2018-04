Terry Gilliam cerrará Cannes con 'El hombre que mató a Don Quijote', su proyecto 'maldito'

El Festival de Cannes anunció ayer que su 71 edición, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo, será clausurada por The man who killed Don Quixote (El hombre que mató a Don Quijote), un proyecto en el que el británico Terry Gilliam lleva trabajando dos décadas. La cinta, que no opta a la Palma de Oro, está protagonizada por Jonathan Pryce en el papel de Don Quijote y cuenta, entre otros, con Adam Driver, Rossy de Palma y Sergi López.

Gilliam comenzó a trabajar en ella en el año 2000, pero todos los elementos se pusieron en su contra. Durante el segundo día de rodaje en Navarra, en una zona militar constantemente sobrevolada por aviones que generaban ruido de fondo, una lluvia torrencial arruinó el equipo desplegado. Don Quijote iba a estar encarnado entonces por el francés Jean Rochefort, fallecido el pasado octubre, y quien durante el rodaje se vio afectado por una doble hernia. Además, el asistente de dirección de Gilliam, Phil Patterson, abandonó el proyecto, y el cineasta no llegó a contar con todo el dinero prometido por quienes iban financiar el largometraje, vicisitudes que quedaron reflejadas en el documental Lost in La Mancha.

Su estreno en Cannes acabará con la maldición que recaía sobre una cinta que, según sus productores -entre ellos la empresa española Tornasol Films-, es "un clásico cuento de fantasía y aventuras inspirado en el legendario protagonista literario de Miguel de Cervantes".

Asimismo, los organizadores del festival francés desvelaron que el director danés Lars von Trier, que en 2011 fue declarado por el certamen persona non grata por sus comentarios de apoyo a Hitler -"lo entiendo aunque comprendo que hizo cosas equivocadas", dijo en una rueda de prensa-, volverá en esta edición con un filme fuera de competición, The house that Jack built, una cinta de horror psicológico protagonizada por Matt Dillon y Uma Thurman. Cannes detalló en un comunicado que su presidente, Pierre Lescure, y su Consejo de Administración han decidido ahora dar la bienvenida a un director que en 2000 se llevó la Palma de Oro por Bailar en la oscuridad.

Cannes también apuntó que a la competición se han añadido Un couteau dans le coeur, del francés Yann González, con Vanessa Paradis; Ayka, del kazajo Sergey Dvortsevoy, que en 2008 ganó en la sección Una Cierta Mirada con Tulpan, y Ahlat Agaci, del turco Nuri Bilge Ceylan, Palma de Oro en 2014 por Winter Sleep. La competición del festival contará en total con 21 filmes.