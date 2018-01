San Sebastián mira a las leyendas

Será por aquello de que las fiestas patronales de San Sebastián son las de mayor tradición en la ciudad, que su programación lúdica ha hecho de un hábito recurrente en los últimos años una marca de identidad llamada a perpetuarse en el tiempo. El cartel musical diseñado por la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior echa de nuevo la vista a atrás este año. En 2016 y en 2017 rescataron lo mejor de los 80 con Ilegales y Siniestro Total; la semana que viene serán Lagartija Nick y, sobre todo, Immaculate Fools, que destaca entre el listado de grupos adelantado ayer por el Ayuntamiento de Huelva.

Más de uno se echó ayer las manos a la cabeza de asombro al ver el anuncio de la mítica banda inglesa para las fiestas onubenses. Estará al alcance de cualquiera la misma noche del sábado, hacia la medianoche, en el parque Alonso Sánchez, desde que a mediados de los ochenta irrumpiera en la escena internacional con dos parejas de hermanos al frente, los Weatherill y los Ross.

Los grupos onubenses tienen asegurada su presencia en el escenario del parque

Su éxito de entonces se acabó diluyendo con la separación del grupo pero su extraordinaria música sigue siendo muy recordada, sobre todo en España, donde contaba con legiones de seguidores. Kevin Weatherill, que echó el cierre a finales de los 90 para sustituir su pop-rock de reminiscencias celtas por el blues, se instaló con el tiempo en Galicia y decidió hace tres años resucitar al grupo acompañado ahora por músicos españoles. No son los componentes originales pero el guitarrista y vocalista trata de llevar el espíritu de la formación original a cada escenario por los que ahora lleva su último trabajo discográfico, Keep the blade sharp, publicado en este pasado 2017.

Muy poco tiempo lleva también disponible para el público lo último de los granadinos Lagartija Nick, el gran grupo de Antonio Arias, que presentará el mismo día, por delante de Immaculate Fools, Crimen, sabotaje y creación. Es el primer trabajo de la formación en siete años y se adentra en nuevos terrenos sonoros, teniendo muy presente a Jesús Arias, músico, periodista y hermano de Antonio, fallecido en 2015.

El domingo al mediodía, la aparición de Los Activos en el parque tendrá también, seguramente, un halo de homenaje a Joaquín Martín Quini, promotor y alma de la banda onubense, desaparecido hace dos meses.

La programación musical de las Fiestas de San Sebastián la completarán uno de los grupos del momento en las radiofórmulas, Bombai, y los onubenses Marta Soto, Vía Verde, Black TV, Generación al Límite y El Patio.

La primera teniente de alcalde y concejala del Área, Elena Tobar, destacó ayer en una nota "la variedad de una oferta musical con la que intentamos responder a las expectativas de todos los públicos y en la que, como viene siendo habitual en las propuestas municipales, los grupos locales continuarán teniendo una presencia importante junto con artistas y formaciones de gran proyección nacional e internacional".

Entre ellos cuentan la cantante Marta Soto, descubierta por Alejandro Sanz y convertida en un fenómeno en internet, con miles de seguidores, o el rock de Black TV, el nuevo proyecto de Fernando Guil, ex miembro del mítico grupo Cultura Probase. Vía Verde presentará su primer disco, Punto de conflicto, y Generación al límite ofrecerá sus versiones de rock tras acumular una gran experiencia en toda la provincia.