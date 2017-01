La Sala Gaudia abre el año con una muestra de impacto visual: 'No words'

No hay palabras porque no hacen falta. Las imágenes, más allá del tópico, hablan por sí solas de todo cuanto hay que decir. El impacto visual que produce cada una de ellas, insisten, "hace superfluo el uso de las palabras para explicar su sentido, contenido o razón". Es No words, la muestra fotográfica colectiva que pasó con éxito por la última edición de PhotoEspaña y que desde el miércoles se podrá ver en la capital onubense.

Detrás de esta singular propuesta se encuentra el colectivo Contemporáneos, surgido de otro trabajo conjunto, precisamente, en el prestigioso festival internacional, y que cuenta también con un libro editado por La Fábrica. No estarán en Huelva los 29 fotógrafos que lo componen. La muestra que se verá en la Sala Gaudia desde mañana reunirá a 25, cada uno de ellos con una sola fotografía. Suficientes para reflejar la riqueza y variedad de lenguajes y temáticas.

Tampoco es casualidad. Una de las características que marcan el grupo de autores, y que paradójicamente propició su unión, es su diversidad, tanto en estilos como en procedencia internacional. Todos ellos destacan el poder de la fotografía como medio de expresión, y de ese encuentro de sus personales visiones es como enriquecen el conjunto de su obra. Ninguna tiene nada que ver entre sí pero todas dan un sentido al arte que utilizan como medio de comunicación ante el público. En este caso de No words, con imágenes, sin palabras que distorsionen el mensaje.

Todos los autores de Contemporáneos, incluido el fotógrafo onubense Juan Sande, se reconocen herederos de quienes defendieron la independencia de la fotografía del lenguaje escrito. Son los osados continuadores del excepcional legado documental del suizo Robert Frank en The Americans, o del tratado social que también dejó la obra del norteamericano Walker Evans sobre los Estados Unidos del primer tercio del siglo XX.

El último Festival Off de PhotoEspaña brindó el aplauso generalizado a este discurso propio en No words, presentado por la Galería BAT Alberto Cornejo. Ahora los onubenses podrán dar su veredicto en la Sala Gaudia de la capital.