Sabina ofrecerá un concierto en el estadio Iberoamericano el próximo 29 de julio

Siete años después, Sabina volverá al Estadio Iberoamericano de Atletismo, donde el 17 de julio de 2010 congregó a más de 7.500 personas en el concierto que ofreció dentro de su gira Vinagre y rosas, título del trabajo discográfico previo al que acaba de presentar.

Ahora regresa con Lo niego todo y su gira de presentación recalará en la capital onubense, de nuevo en el estadio iberoamericano, el próximo 29 de julio. La artista onubense Mara Barros, corista de Sabina desde 2009, volverá a acompañarlo sobre el escenario. La cantante acaba de lanzar al mercado su segundo disco, titulado Por Motivos personales.

Las entradas para ver a Joaquín Sabina en Huelva saldrán a la venta el lunes a a las 10:00 en preventa exclusiva a través de la web oficial de la gira www.loniegotodo.com. Así lo anunció ayer el artista de Úbeda en su propia web, a través de la cual ha confirmado ya un total de 21 fechas dentro del tour que ofrecerá por España.

El músico regresa a los escenarios con fuerza: con más de 125.000 entradas vendidas para los primeros shows confirmados (incluyendo tres llenos en Madrid en un tiempo récord), su gira de presentación de Lo niego todo se confirma como uno de los regresos más esperados de este 2017.

Junto a esto, el recibimiento por parte de critica y público de su nuevo disco ha sido unánime (número uno en descargas digitales en España y América Latina con opiniones generalizadas sobre el estado de gracia de sus nuevas composiciones).

La gira recorrerá las principales ciudades del país: arrancará el 9 de junio en Úbeda y se prolongará hasta mediados de octubre. El tour está organizado por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones y también llegará a lugares tan emblemáticos como el Albert Hall de Londres, el 14 de Junio en el Londres y el Olympia de París, en 9 de septiembre, recorriendo además varios países de América en el último trimestre del año.

Cantautor y poeta, Sabina es una figura clave de la música española de las tres últimas décadas, en las que ha desarrollado una prolífica carrera que incluye trabajos como 19 días y 500 noches, que alcanzó 17 discos de Platino. En total ha publicado 17 álbumes de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios, que suman unas ventas superiores a los 10 millones de discos. Ha compuesto para artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros, y publicado varios libros de poemas, así como algún recopilatorio de letras de sus canciones.