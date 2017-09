Rock sin concesiones en el Gran Teatro

El músico madrileño Miguel Conejo Leiva presentó anoche en el Gran Teatro de Huelva su tercer álbum, Monstruos, cuya gira empezó hace casi un año en Granada. Se esperaba un aforo lleno y así sucedió con un patio de butacas que recibió en pie al ex componente de Pereza y no paró de moverse durante todo el concierto. Prometía Leiva un concierto con el sonido potente, puro y directo que está desarrollando en sus últimos trabajos, y eso tuvo el público, que no salió defraudado. Rock descarnado de influencias argentinas, sin concesiones, con una gran parte de las canciones de su último disco en el repertorio pero también apuntes de trabajos anteriores, entre los que no faltaron algunos que popularizó con Pereza. Leiva se mostró en Huelva comunicativo, entregado al Gran Teatro, y sus incondicionales, que no son pocos, ya están deseando verle aquí de nuevo muy pronto.