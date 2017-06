Las idas y venidas de Rocío Márquez y Fahmi Alqhai se presentan en Huelva

Cuando Rocío Márquez y Fahmi Alqhai se plantearon hacer juntos un espectáculo utilizando el sonido de sus dominios hablaron en todo momento de diálogo más que de fusión. Ambos llevan al escenario una conversación entre flamenco y música antigua, entre presente y pasado, entre Andalucía y América Latina, que dio lugar a las idas y las vueltas del cante. Un acercamiento también al fruto de la extraordinaria creatividad de la Italia del XVII o a ese canto de los pájaros surgido un siglo después, con el que aún muchos catalanes festejan la Navidad. Por eso no había otra forma mejor que llamar al espectáculo Diálogos de viejos y nuevos sones. Lo presentaron en Sevilla, en septiembre pasado por todo lo alto, en un escenario único, como es la iglesia San Luis de los Franceses. La XIX Bienal de Flamenco reservó allí cuatro fechas para cuatro actuaciones consideradas ahora emblemáticas, y reconoció el atrevimiento de su propuesta con el Giraldillo a la Innovación, que no se concedía desde 2008.

En Huelva no ha habido estos meses oportunidad de ver este espectáculo. Hasta hoy. Puede que muchos no se hayan enterado pero esta noche por fin estará en el Gran Teatro, como parte central de un evento benéfico al que está abonada hace años Rocío Márquez. Y en el que esta vez ha querido participar con Fahmi Alqhai para no privar a su gente de ese diálogo al que se han rendido todos quienes lo han presenciado, en España y fuera del país.

El onubense Agustín Diassera y Rami Alqhai completan hoy la formación en escena

Para Fahmi, este tipo de conversaciones musicales no es nuevo. Tampoco la alianza con el cante surgido de Huelva ni su reconocimiento con premio en la Bienal. En 2011, a través de la Academia del Piaccere que dirige, se unió a Arcángel en su disco Las idas y las vueltas, Giraldillo a la Mejor Música un año después.

En esta ocasión en el Gran Teatro onubense, Fahmi Alqhai (Sevilla, 1977) y Rocío Márquez (Huelva, 1985) cuentan con un acompañamiento excepcional que proporcionan Rami Alqhai, hermano y también especialista reconocido en la viola de gamba y el rescate de la llamada música antigua, y el onubense Agustín Diassera, percusionista flamenco de prestigio nacional que tampoco ha perdido la oportunidad de sumarse con su participación desinteresada a una gala benéfica onubense. La última actuación de Rocío y Agustín en la ciudad fue en abril pasado, en la inauguración del nuevo Auditorio de la Universidad de Huelva.

Los cuatro en el escenario ofrecerán un número único. Ya explicaba Fahmi Alqhai en su web antes de su presentación que en Diálogos de viejos y nuevos sones buscan los puntos de unión de los cantes hoy vivos con sus orígenes, "unos llegados a nosotros por la tradición oral y otros leídos en viejos manuscritos", partiendo de que "las músicas de raíz como el flamenco son un permanente crecimiento de nuevas ramas a partir del tronco de las tradiciones, una constante interacción entre lo nuevo y lo antiguo".

Entonces, en su estreno de Sevilla, el repertorio estuvo compuesto por una docena de temas, entre los que figuraban Mi son que trajo la mar, Cantes de ida y vuelta, El cant dels ocells, Bambera de Santa Teresa, Si dolce è'l tormento (Claudio Monteverdi), Cante de Alosno y Aires de peteneras. Nueve meses después, Rocío y Fahmi, el cuarteto al completo, llega esta noche al Gran Teatro con muchas ganas de mostrar al público onubense esa maravilla que tantísimos elogios se llevó en la iglesia San Luis de los Franceses.

La cantaora onubense está ya en gira con su nuevo disco y espectáculo, Firmamento. Pero para la gala de este año, la séptima que organiza la asociación Guaraní, vinculada a su familia, quiso aportar Diálogos para que su gente no pase sin verla.

No descarta ahora que Firmamento sea el espectáculo que lleve a la gala de 2018 con los músicos de Proyecto Lorca. Es pronto para afirmarlo. Pero sí es seguro que, salvo contratiempos, de nuevo estará en el escenario aportando su voz para que se escuchen las demandas de quien más lo necesita. Eso es predicar con el ejemplo.