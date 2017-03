"Reírse es la mejor forma de afrontar la realidad. Un golpe de 'aje' salva vidas"

Con los ojos abiertos a lo cotidiano, una boca prestada y los pies -y el corazón- puestos en la tierra que los vio nacer, Félix López y Miguel Ángel Márquez han cambiado la tilde al panorama musical con Antílopez, un producto cómico-musical fresco y descarado con el que han puesto a teorizar a los críticos que encuentran en ellos referencias a Sabina, Kiko Veneno, Faemino y Cansado o Les Luthiers.

Así, con esta mezcla de sarcasmo, sentido común y sonidos poperos-flamencos-carnavaleros, el dúo onubense ha ido también ganándose la simpatía del público y llenando teatros como el Lope de Vega, donde hoy y mañana presentan su tercer trabajo, Desprendimiento de rutina. Un escenario que "hasta hace muy poco nos parecía no imposible, sino hasta inapropiado", confiesa un felicísimo Miguel Ángel Márquez al otro lado del teléfono.

-Regresan dos días al Lope sólo unos meses después de agotar las entradas, ¿en serio todo esto es por el boca a boca?

-La verdad es que estamos flipando. Es evidente que nos ha ayudado mucho el boca a boca pero también un trabajo incesante. Llevamos mucho tiempo divulgando nuestro propio trabajo en las redes sociales y ahora parece más fácil porque esto es exponencial, como en Facebook, que cuando das el salto de los mil a los tres mil seguidores ya todo es más rápido.

-¿Ayuda que quienes los recomiendan sean líderes de opinión como Buenafuente, Martirio, El Selu, Javier Ruibal o Martirio?

-Sí, claro, pero ha sido casualidad. Jordi Évole, por ejemplo, vino a vernos a Santa Coloma de Gramenet hace tiempo, les gustamos, nos recomendó en un tuit y desde entonces nos sigue. Lo mismo ocurre con Buenafuente o con El Selu. De alguna forma, somos un grupo que ha gustado mucho entre los autores. Ha habido como una comidilla interna entre los músicos y la gente de la comedia.

-De hecho, los cómicos del momento os consideran "inspiradores"....

-Sí, hemos conseguido gustar a gente como Ángel Martín, Manu Sánchez, Ignatius o Ricardo Castella pero seguramente es porque sorprende que algo como lo que hacemos nosotros no peque de cutre. Las propuestas de música y humor suelen ser chabacanas, o la música es muy regular o falla el humor. Y lo nuestro parece que les convence por el pack.

-Un pack que definís como "chiripop absurdo-depresivo con catarsis tragicómica". ¿Es el sarcasmo la mejor forma de contar lo que está pasando ahora?

-No lo sé pero, desde luego, reírse sí que es la mejor forma de sobrellevarlo todo. Disipar el tabú desatasca. Un amigo me contó que se cayó de la bici y se echó la cara abajo. Toda la familia estaba en el hospital poniendo sonrisitas y su sobrina chica se escondía detrás de la madre porque no quería mirarlo. Era la única que se mostraba sincera. En un momento alguien dijo "quillo, vaya cara de cojín que se te ha quedado" y el golpe de humor alivió el ambiente de la habitación. El nombrar lo inombrable. Un golpe de aje a tiempo puede salvar vidas.

-Y esta guasa, la forma de enfrentarse al drama, ¿se percibe más en el sur?

-Creo que sí, sobre todo, en el reino de taifa -Huelva, Sevilla, Cádiz- del que nosotros bebemos. Hemos probado leches de todos los calibres porque en Galicia hay un humor estupendo y hay vascos que te meas, pero esa leche nuestra es muy particular. Tú vas muy serio y de repente te quitan de un guantazo el postureo. Con un comentario nos quitamos rápidamente la tontería de encima. Estamos acostumbrados a meternos unos con otros y reírnos de nosotros mismos.

-¿Se puede vivir antes sin humor o sin amor?

-Ostras... las dos cosas son básicas y necesitan ir unidas, no sabría decir una... No me quiero atrapar en esta pregunta.

-De todo, además, habla Antílopez. ¿Dónde se esconden vuestras historias?

-Bebemos de todos lados, de todo lo que escuchamos. A nosotros nos vienen las canciones de forma natural, a veces como un fogonazo y a veces con muchas horas. Por supuesto, también mantenemos el hábito, escribir, leer mucho y coger la guitarra. Si soy sincero, sobre Antílopez hay mucha argumentación; la crítica, el sarcasmo, la mezcla de esto y lo otro... pero para nosotros es algo experimental, que se ha ido conformando solo. Lo que ocurre es que ahora sentimos que ha nacido una demanda. Un hambre de que alguien diga algo que nadie había dicho antes. Como las comparsas buenas que todo el mundo espera al año próximo a ver qué cuenta, igual.

-Eso en la creación de los temas, pero en las letras tienen los ojos puestos en la realidad...

-Claro, trabajamos con el día a día, con las historias que nos pasan o que nos cuentan. Tenemos muy claro que Antílopez tiene que mantener tres o cuatro cosas básicas, una pajita mental de cada uno, algo más personal, crítica, vanguardia y un hit. Somos espectadores y buscamos una lista de reproducción perfecta pero, por encima de todo esto, valoramos la libertad. Por eso hacemos otros trabajos en radio o componemos para otros. Todo para que Antílopez no sea cantar para comer. No queremos tener que sacar un disco a la fuerza. Queremos seguir disfrutando.

-De hecho, en sus canciones critican esto y el ego de los artistas, ¿tan mal está la cosa?

-Es una forma de no darnos importancia. Una canción puede ser maravillosa o una mierda. Y, además, puede ser genial y estar en un cajón durante años si no se le inyecta dinero. Con dinero hoy día puede cantar cualquiera que no cantaba ni en la ducha. Tenemos claro que una cosa puede valer mucho o nada, depende de quién sea el cumpleaños.

-Para quien haya escuchado el disco y no os haya visto en directo, ¿qué se pierde?

-Uf... Quiero pensar que lo que ofrecemos es autenticidad. Dos tíos que miman mucho lo que hacen. Para nosotros un espectáculo parte del respeto al espectador. El público siempre ha sido el respetable y yo, como espectador, tengo la sensación que se me ha tomado el pelo. Nuestro show parte del respeto, de no tratar al público como si fuera gilipollas.

-¿En qué sentido le han tomado el pelo?

-En estos años no sólo se ha producido la burbuja inmobiliaria, sino también musical, y de ésta no se ha hablado. He tenido discos en la mano que me ha dado la sensación de que han subido el precio del ladrillo, y espectáculos que no he podido soportar, como cuando te comes una sopa caliente y en la primera cucharada te quemas el paladar. Ya sabes que no se arregla.

-¿Ponen algún límite musical?

-No límites, pero sí que la música tiene que guardar esa consonancia. Cada canción es una fiesta privada de palabras que tiene que venir vestida de una forma determinada y que luego todo tenga una coherencia.