El Reina Sofía compra 18 obras de 11 artistas por 389.200 euros

El Museo Reina Sofía ha adquirido en ARCO 2017 18 obras de 11 artistas por un valor global de 389.200 euros, informó en una nota la pinacoteca, que se ha hecho con trabajos de artistas como Eloy Laguardia y Mathias Goeritz, Mladen Stilinovic o Ferran García Sevilla.

Las obras de Eloy Laguardia (Zaragoza, 1927 - San Sebastián, 2015) y Mathias Goeritz (Danzing, Alemania 1915 - Mexico, 1990) se inscriben en la actividad de la Escuela de Altamira. Otra de las compras son los trabajos de Tomás García Asensio (Huelva, 1940), Circular 1 y 3, pertenecientes a las series que presentó en Formas Computables.

Del onubense Tomás García Asensio adquiere 'Circular 1 y 3' de Formas Computables

De José Luis Gómez Perales (Madrid, 1923 - Guadalajara, 2008) han adquirido Supresión de Fibonaci (1970), Construcción modulada 7201 (1972) y Construcción Modulada 6801 (1968).

Divertimento telefónico (1967), Impulsos aleatorios (1969) y Circuitos computador (1970) son las que se han comprado de Luis García Nuñez Lugan (Madrid, 1929).

De José Luis Alexanco (Madrid, 1942), el Reina Sofía se ha hecho con la escultura MOVNT.

En cuanto al yugoslavo Mladen Stilinovi (1947-2016), con obra en el Pompidou o el MoMA, ha adquirido An artist who cannot speak English is no artist (1992). Ferrán García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949) es más conocido por su pintura pero no tenía obra de su período conceptual de los años 70, al que pertenece el collage que han comprado ahora.

La alemana Anna Opermann (1940-1993) realizó desde los años 70 más de sesenta grandes instalaciones de los que es buen ejemplo Ersatz Problem by Example of Beans (1968-77), uno de los primeros que hizo y que ha comprado el museo.

De la francesa Anne Marie Schneider (1962) se ha hecho con La mar bleu.

La argentina Adriana Bustos (1965) entra en el Reina Sofía con Burning books I.