Pitingo se reencuentra con el público de Huelva

Hacía tiempo que Pitingo deseaba volver a encontrarse con el público de su tierra y ayer lo hizo en la capital, en su escenario magno, en el Gran Teatro, donde ofreció un concierto que no defraudó a sus seguidores. El cantante ayamontino, curtido en su juventud en el flamenco, tiró de su habitual eficacia en escena para presentar las canciones de su trabajo más reciente, Soul, bulerías y más, con el que retoma el particular estilo que le llevó a triunfar en todo el mundo, la soulería, tras una vuelta a sus raíces en el disco anterior. Pitingo se encuentra en un momento especial, tras su lanzamiento con una nueva discográfica, Warner Music, y dio muestra de ello en el escenario, donde no faltaron los éxitos de su repertorio que le mantienen como uno de los exponentes de la fusión en el país.