Pastora Soler se une el 10 de agosto a 'Las noches del Foro' en La Rábida

Otra cosa es el escenario del Foro Iberoamericano de La Rábida, recinto que conoció el año pasado, como espectadora en el concierto de Vanesa Martín, y al que está encantada de subir: "Ya me habían hablado de él, pero vi que tiene mucha magia y que es de esos sitios que te ponen los vellos de punta: un aforo grande, de verano, pero recogido, con la cercanía del público".

Por lo pronto, Pastora Soler casi puede contar también ya como parte de ese cupo local por su declarada relación con Huelva. "Es para mí como mi segunda tierra. Desde que nací he estado vinculada a esta provincia con mis veranos en Matalascañas. Aquí tenemos de las mejores playas que hay y la gente de Huelva es acogedora siempre", destacó la coriana.

El programa de este año tiene ya confirmados a Manolo García el 7 de julio y a Joan Manuel Serrat una semana después. Aparte de la inclusión ahora de Soler, no ha trascendido ningún otro nombre, aunque la diputada de Cultura sí avanzó que "va a ser un cartel muy diverso, con el que vamos a tener opción de disfrutar no solo del panorama internacional sino de lo que se hace en nuestra tierra".

Un mantra convertido en nuevo disco

Lo de Pastora Soler es un regreso en toda regla. Hubo un momento en el que tuvo que parar en seco y bajarse de la vorágine en que a veces se convierte la vida de un artista. Ese tiempo de desconexión, además, coincidió con su maternidad, que contribuyó al nuevo ritmo pausado que quiso darle a su vida, por prescripción personal. Ahora, como suele decirse, las pilas están cargadas de nuevo: una suerte de renovación espiritual se ha completado y se ha embarcado en un nuevo proyecto que sus muchos seguidores en todo el país ansiaban hacía mucho tiempo. En noviembre pasado sacó a la venta nuevo disco con once temas, "once historias", asegura, "que cuentan muchas cosas de los sentimientos y de la vida". No podía tener otro título que La calma, su refugio en el retiro, su mantra, aún hoy, salvador. Y con ese sosiego llegará en agosto a Huelva con su gira.