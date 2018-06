El Multiverso

El término Multiverso define el conjunto de los múltiples universos existentes, según las hipótesis que afirman su existencia. El término Multiverso fue acuñado en 1895 por el psicólogo y filósofo William James, y se ha utilizado en cosmología, física, astronomía, filosofía, psicología y ficción, en particular dentro del campo de la ciencia ficción y de la fantasía.

Dentro de la ficción, uno de los Multiversos más populares es el de DC Comics, editorial que publica superhéroes tan conocidos como Superman, Batman y Wonder Woman. El origen del Multiverso DC tiene lugar en The Flash nº 123 (1961). Pero para comprenderlo, hay que remontarse a los años posteriores a la 2ª Guerra Mundial. Los superhéroes perdieron popularidad, lo que provocó la cancelación de muchas series de cómics. Jay Garrick, el supervelocista Flash, tenía dos longevas series mensuales, y en 1949 no le quedaba ninguna.

En el año 1956, surgió un segundo Flash. Era una nueva etapa en la que los héroes de DC Comics regresaban con sus mismos nombres y superpoderes, pero casi todos cambiando de identidad civil y de uniforme. Barry Allen, el nuevo Flash, debutó en el cómic Showcase nº 4.

En el cómic The Flash nº 123 (1961), protagonizado por Barry Allen, se reveló la existencia de un planeta Tierra paralelo, en el que Flash seguía siendo Jay Garrick, y se produjo el primer encuentro entre ambos Flash.

El éxito animó a DC a revivir a muchos de sus personajes clásicos, y también a crear infinitas Tierras paralelas, ya fuesen habitadas por animales antropomórficos parlantes, por personajes de las editoriales que DC Comics iba absorbiendo, etc...

Con motivo del cincuentenario de DC Comics, los responsables de la editorial pensaron que era un buen momento para hacer tabula rasa, eliminando Tierras y personajes sobrantes. Así nació la serie de doce números Crisis en Tierras Infinitas (1985), y con ella, el primer gran cruce entre series de superhéroes, que incluyó a todos los personajes de la editorial. Fue importante porque reorganizó todas las historias de DC Comics, e incluso cambió las vidas de muchos de los personajes. Aún hoy en día, tiene consecuencias en la continuidad del Universo DC, distinguiéndose las versiones precrisis y poscrisis de los personajes.

En 1985, DC Comics se encontraba luchando con un montón de problemas de continuidad generados por el Multiverso. Para tratar de solucionar estos problemas, Marv Wolfman y George Pérez aportan un guión sólido y un dibujo preciosista.

En los meses siguientes a la conclusión de la serie, muchos de esos problemas se acrecentaron en lugar de solucionarse. Muchos personajes que habían sufrido importantes cambios siguieron publicándose durante unos meses en sus antiguas versiones, al no estar aún preparadas las versiones nuevas, y se hacían referencias a sucesos que habían sido eliminados de la continuidad.

Quizás hubiera sido más razonable retrasar un poco el proyecto, e involucrar más a los responsables de las demás series implicadas, pero Marvel Cómics les adelantó con la serie Secret Wars, también de doce números y reuniendo a todos los superhéroes estrella de Marvel, así que DC siguió adelante con la idea.

Crisis en Tierras Infinitas narra cómo una fuerza omnipotente conocida como el Anti-Monitor emerge, destruyendo a su paso todos y cada uno de los Universos. Su antagonista, el Monitor, protector del Multiverso, se pone en contacto con algunos de los superhéroes más grandes de las diferentes Tierras paralelas que aún permanecen en pie, para intentar unir lo que queda del Multiverso en un único Universo que pueda mantenerse a salvo de la ola de antimateria que está asolando las Tierras Infinitas.

Al mismo tiempo que por generar una nueva continuidad con un solo Universo, esta serie es recordada por la muerte de personajes clásicos como Barry Allen, el segundo Flash; y Supergirl, con el objetivo de que su primo Superman fuese el único kryptoniano en la Tierra resultante. Barry Allen fue sustituido inmediatamente por su sobrino Wally West en el papel de Flash, pues parecía lógico que si el Multiverso comenzó con un Flash, culminase con otro Flash. En 1988, un nuevo personaje fue bautizado como Supergirl, pero eso ya es otra historia...

La próxima semana: Brian the Brain, una serie de historietas de ciencia ficción creadas entre los años 1990 y 1993 por el historietista español Miguel Ángel Martín.

Monitor del club de lectura de cómic

Marco Macías de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva