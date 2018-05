Muere a los 87 años el escritor y periodista Tom Wolfe

El escritor estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, falleció este lunes en Nueva York a los 87 años, según informan hoy medios locales.

Según indicó su agente, Lynn Nesbit, al diario The Wall Street Journal y a The New York Times, el autor deLa hoguera de las vanidades estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.

Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística.