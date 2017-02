Miguel Falomir, candidato para suceder a Zugaza en el Prado

La comisión ad hoc encargada de valorar los perfiles de quienes podrían sustituir a Miguel Zugaza en la dirección del Museo del Prado acordó ayer por unanimidad elegir a Miguel Falomir como candidato para situarse al frente de la pinacoteca, según informaron fuentes cercanas a la misma.

La comisión concluyó sus trabajos y ha logrado un acuerdo unánime sobre la elección de un candidato cuyo nombre se comunicará al pleno extraordinario del patronato, presidido por José Pedro Pérez-Llorca, el 15 marzo, para elevarlo como iniciativa al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Finalmente, el nombre del nuevo director deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro.

Esta comisión está constituida por todos los miembros de la comisión permanente del patronato, junto a los patronos y exministros de Cultura Javier Solana y Pilar del Castillo, y su misión ha sido valorar posibles candidatos según principios de mérito, capacidad e idoneidad, prestando especial atención a la naturaleza, complejidad y los niveles de responsabilidad del puesto a desempeñar.

El actual director del Prado, Miguel Zugaza, anunció el pasado mes de noviembre su deseo de abandonar el cargo para volver a asumir la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao con motivo de la jubilación de su actual director, tras 15 años al frente de la pinacoteca madrileña.

Zugaza ha subrayado siempre sobre Falomir, que fue nombrado adjunto en abril de 2015 en sustitución de Gabriele Finaldi, su "alta preparación y capacidad de liderazgo".

Falomir (nacido en Valencia en 1966), actual director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Valencia. Desde 1997 y hasta su nombramiento como director adjunto del Prado trabajó como jefe de departamento de Conservación del museo, un tiempo en el que lideró un relevante avance en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento de la institución.

Fruto de este trabajo se han llevado a cabo importantes restauraciones y la organización de un gran número de exposiciones temporales como Tiziano, Tintoretto, El retrato del Renacimiento, El último Rafael o Las Furias.

El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, de 2008 a 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington). Actualmente, Falomir se encuentra culminando la edición del catálogo razonado de Tiziano en el Prado.