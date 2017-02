No todo es Martín Chambi

Como padre indiscutible de Latitudes, José Luis Ruiz muestra siempre su cariño por igual a todos sus hijos, que son las exposiciones que forman el cartel de cada edición. Es raro que alguna vez se salte esta regla no escrita, al menos en público. Pero lo hizo ayer en la apertura en la Casa Colón de Memoria del Perú. Fotografías 1890-1950, "sin duda una de las más bellas de este año, toda en blanco y negro, con ese barniz tan especial de la fotografía antigua, testimonio de la memoria peruana a través de la imagen".

El presidente del Festival Internacional de Fotografía de Huelva no pudo evitar esta confesión por el cariño especial que le tiene al país andino, que ha visitado en varias ocasiones, y del que recordó también el impacto personal que supuso la visita Machu Pichu.

En la Sala Iberoamericana, entre las 80 fotografías expuestas están las célebres ruinas tras el objetivo de Walter O. Runcie, uno de los autores con mayor número de obras en este aporte colectivo. Pero hay imágenes de distinto formato, de temática variada y con gran belleza e interés por el recorrido histórico a "un país fascinante" desde finales del siglo XIX.

Están algunos de los pioneros de la fotografía peruana, como el francés Eugene Courret o Adolfo Dubreuil. Los hermanos Carlos y Miguel Vargas, que dejan imágenes impactantes, a veces inquietantes, como Primera Comunión, y Manuel Jesús Glave, con la excepcional aportación de Columnas de la Iglesia de Santa Cruz, en cuyo interior coincide el Perú indígena en los suelos con la suntuosidad de los dorados y los extraordinarios conjuntos pictóricos de un espacio monumental. Tampoco falta Juan Manuel Figueroa Aznar y autorías anónimas tras varias fotografías de extraordinaria calidad (Rebelión de Sánchez Cerro). Y Martín Chambi.

Lo dijo también José Luis Ruiz: "Es un mito de la historia de la fotografía, no sólo en Perú". Uno de los grandes nombres que ha dado Iberoamérica a la fotografía, que no podía faltar este año dedicado a América, aquí con siete obras, como Mujer bebiendo chicha, Ezequiel Arce y su cosecha de papas o Novia en la Mansión Montes. Martín Chambi es todo, pero aquí queda claro, por suerte para Latitudes, que no todo es Chambi.