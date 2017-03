Mario Marín presenta su nuevo poemario en la galería La 13

El escritor y artista onubense Mario Marín vuelve esta semana a la carga con su último libro, el poemario Go, go, go, god morning, to school, que presenta hoy, a las 19:30, en La 13 Dadá Trouch Gallery.

Desde su editorial, Niebla, se destaca que la obra es un poemario rocoso y veraz, lleno de fisuras y desgarros y escrito desde la desconfianza y el exceso. Los lectores se enfrentarán en todo momento a un manejo delirante de versos en el límite, una marea de filias y miedos, una innegable insolación de invencionismo y una adoración al conflicto estético que marcan todo el poemario de este artista transgresor e invencionista.

Nacido en Huelva en 1971 y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Mario Marín saca a la luz esta obra con Editorial Niebla tras el enorme éxito cosechado por su anterior publicación, la novela El color de las pulgas (Ediciones del Viento) su primera incursión en la narrativa, tras varias publicaciones centradas en la poesía y los relatos, como Aguas que no cubren o El suelo de las paredes.

Marín también es conocido por su faceta artística, en solitario y como componente de Colectivopacopérez.