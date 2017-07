Mariano Peña lleva al Gran Teatro el estreno nacional de 'Obra de Dios'

De Twitter al teatro. De la cuenta que tiene abierta Dios (God) en la red social, @TheTweetOfGod, a una obra teatral, An act of God. Y ahí que el texto llega a las manos de la directora británica Tamzin Townsend, afincada hace años en España, y le pasa lo que rara vez le ocurre: "Me moría de la risa. Estaba tomándome un té mientras leía y lo escupí por todas partes. No podía parar de reír. Era algo realmente divertido".

Ese texto original estaba firmado por un reconocido cómico estadounidense, David Javerbaum, el escribano de Dios también para sus perlas en Twitter. Y el desarrollo de esas acabaron en el estreno de la obra en mayo de 2015, con Jim Parsons como protagonista (sí, el televisivo Sheldon Cooper de The Big Bang Theory), y que sigue en cartel en Broadway con otra cara conocida de la tele, Sean Hayes (Will & Grace). Para la adaptación al español, Tamzin Townsend lo tuvo claro desde el principio: "El papel de Dios tenía que ser para Mariano Peña".

En clave de humor es todo más llevadero. No hay que solemnizar las cosas. Ni la religión"

Y el actor onubense, al que también gustó el texto original, se subió al carro, aunque con el deseo también de contribuir a su adaptación al español. "Me pareció muy divertida, aunque ya advertí entonces que había que tener cuidado para no molestar a nadie", apunta Mariano Peña.

A Townsend, su contribución le parece decisiva en la adaptación al texto. La directora y uno de los actores del elenco, Chema Rodríguez-Calderón (el arcángel Gabriel), se encargaron de la traducción y adaptación, y Peña se sumó a ese trabajo que "hizo circular versiones de guión y correcciones entre Punta Umbría, Sevilla y Madrid", contaba ayer entre risas el propio actor onubense.

"El texto original está escrito por un cómico que destaca por su humor sarcástico, por un humor brillante e inteligente. Nos encantó a todos y por eso estamos aquí ahora para su estreno", contó la directora de Obra de Dios.

La historia, avanza Townsend, "es muy simple: Dios visita el teatro encarnado en Mariano y explica cuáles son los nuevos diez mandamientos". "Es una obra divertida, muy necesaria porque te hace pensar, pero no es ofensiva ni grosera", asegura. "No quiero que se dude del respeto enorme que tenemos a cualquier religión o creencia", añadió Peña. "Como decía Esperanza Roy, tomarse la vida en serio es una tontería. En clave de humor es todo más llevadero. No hay que solemnizar las cosas, ni siquiera la religión".

Townsend y Peña, acompañados por los otros dos actores del reparto, Chema Rodríguez-Calderón y Bernabé Fernández, presentaron este estreno ayer en la Casa Colón con la responsable municipal de Cultura, Elena Tobar. "Es una de nuestras grandes apuestas para el verano y una oportunidad única acoger un estreno nacional", apuntó Tobar. No hubo más detalles. Las sorpresas (que las hay) se reservan para que su primer público las disfrute mañana a las 21:00.