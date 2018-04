Lumen edita una biografía de Bowie con novela y ciencia ficciónCarolyn Richmond gana el Premio Manuel Alvar

Como de la vida de David Bowie ya se ha "escrito mucho", Fran Ruiz y María Hesse, escritor e ilustradora, se han calzado los zapatos del que para ellos es el "Mozart del siglo XX" para contar en primera persona en David Bowie. Una biografía lo que "le pasaba por dentro" mientras hacía "todo lo que hizo".

Por eso este libro editado por Lumen -a la venta hoy- no es una biografía al uso, según han contado, sino una suerte de "novela" con tintes de ciencia ficción que transportará, tanto al amante del artista como al recién llegado a su obra, a todo el universo que creó a lo largo de sus 69 años.

"El formato novelado y esos elementos de ciencia ficción son muy coherentes porque la obra de Bowie va de eso, es un representante de la post-modernidad, él era consciente que lo que tenemos son muchas versiones de la realidad. Para tratar la vida de una persona así lo más coherente era novelar", ha dicho Ruiz, profesor malagueño de Geografía e Historia en un instituto de Secundaria.

Con estos parámetros, ambos autores se han enfrentado a una obra que arranca con ese niño que nació bajo el nombre de David Robert Jones en Brixton, Reino Unido en 1947. "Lo increíble ha sido descubrir que esta especie de Mozart del siglo XX realmente era un chico en el que nadie se fijaba especialmente bien, no cantaba especialmente bien, no tocaba bien el saxo. Bowie era una persona que estaba en segunda fila", ha contado Ruiz.

Unas palabras que la ilustradora sevillana -autora de la biografía ilustrada sobre Frida Khalo- comparte porque esta faceta de "perseverancia" también le llamó la atención a ella, quien confiesa que para él Bowie siempre será el " Rey de los Goblins", papel que interpretó en la película Dentro del laberinto (1986).

A través de un perfecto diálogo entre imagen y texto Ruiz y Hesse han hilado una historia en la que, según han confesado, no querían caer en la "rigidez" del resto de biografías sobre el creador de Life On Mars? ni en algunos datos que para ellos son "lamentables". Se trata de un libro "muy respetuoso" con los "fans reales" de Bowie porque no es "nada sensacionalista".

El ensayo Días felices. Aproximaciones a El jardín de las delicias de Francisco Ayala, de Carolyn Richmond, ha recibido el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2018, mientras que el Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz ha recaído en José Manuel García por Prender con keroseno el pasado. Los galardones, concedidos por la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, serán entregados el 4 de mayo y están dotados con 6.000 euros cada uno y la publicación de la obra, informa la organización en un comunicado.

En el ensayo premiado el jurado valoró el "impecable análisis de una de las obras mayores de Ayala, interpretada en toda su vasta riqueza de significaciones" y entiende que pone de manifiesto su carácter "abierto, heterogéneo y fragmentario, su relación con la obra anterior del escritor y el universo de referencias culturales o autobiográficas en el que adquiere pleno sentido".

Carolyn Richmond de Ayala, catedrática emérita de la City University of New York y viuda de Francisco Ayala, preside asimismo la Fundación que lleva el nombre del prestigioso escritor granadino y su labor como escritora y estudiosa de la obra del ensayista y narrador quedó reflejada, como directora, en la edición de las Obras Completas de Francisco Ayala.

Por su parte, la obra Prender con keroseno el pasado es una biografía que se aproxima "a una de las figuras más excepcionales" de la literatura española contemporánea, el escritor Carlos Edmundo de Ory (Cádiz 1923-Francia 2010) poeta, ensayista, epigramista y traductor español, principal representante del postismo e hijo del poeta modernista Eduardo de Ory.

El jurado galardonó esta obra por tratarse de un documentado recuento del itinerario personal y literario del creador del postismo.