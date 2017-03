Julián Maeso presenta mañana su última apuesta en Cantero Rock

El ciclo Cantero Rock de la Universidad de Huelva vuelve mañana a Las Cocheras del Puerto con el concierto de Julián Maeso, excomponente fundador de The Sunday Drivers, que dejará en Huelva una muestra de su última apuesta rockera, Somewhere, somehow.

Curtido en la escena nacional, también en bandas como Andabluses, The Blackbirds, Speaklow, Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals, Maeso es un reputado creador de sonidos y canciones con tres álbumes en solitario a sus espaldas. El más reciente es una obra excitante y conmovedora en la que despliega todas sus influencias.

Aquí Julián Maeso se entrega al instinto salvaje del entusiasta del rock para completar una obra apasionante. Se deja el alma en las once joyas que lo componen, diversas todas, diferentes incluso entre su punto de partida y el de llegada, invitando al oyente a convertirse en protagonista de un viaje por colores y sonidos en el que se conoce el origen, pero nunca el destino.