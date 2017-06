Juan Ramón y ZenobiaAmor epistolar

La estela de dos seres enamorados, como fueron Juan Ramón y Zenobia, queda al descubierto en Monumento de amor, libro inédito recién publicado por la Residencia de Estudiantes, dejando atrapado entre letras, una vez más, no sólo al hombre enamorado sino al poeta escritor que hizo de sus cartas una obra de arte literaria. Él mismo tuvo intención de publicar sus cartas, y las de Zenobia, pero todo quedó en el empeño soñado, que ahora, gracias a Carmen Hernández Pinzón y a María Jesús Domínguez Sío, han podido ser recuperadas en un volumen de más de 1.300 páginas, en las que descubrimos no sólo la íntima correspondencia de dos enamorados, sino todo un ramillete de poemas inéditos.

Descubrimos en las cartas (1913-1956) al poeta hombre vagando en su intrínseca soledad de un amor inicialmente esquivo, en el que el eco de unas risas elevó el sentimiento gozoso de la afanosa búsqueda del ser soñado. Fue en la Residencia de Estudiantes, tan vinculada a Juan Ramón, en la que el imaginario idealizado aparece real ante el hombre rendido desde el primer instante al amor. Quedan aparcadas la vicisitudes de otros amores juveniles, franceses, peruanos o de novicias, porque ahora el amor se llama Zenobia Camprubí y pronto iniciarán una relación epistolar de la que conocemos los detalles gracias a este Monumento de amor, que reúne más de 700 cartas, en su mayoría inéditas, en las que dos seres se desnudan en manifestación de íntimos sentimientos compartidos. Por eso también conocemos a la Zenobia ajena a estereotipos, de entonces y de ahora, que deambula en las misivas como una mujer que elige su propio destino al lado de Juan Ramón, siendo como era, inteligente, culta e independiente. Descubrimos a una mujer enamorada al lado de un hombre enamorado. Más de la mitad de esas cartas (412) corresponde a la etapa del cortejo y noviazgo (1913-1916), mientras que el resto vaga en las ocasionales separaciones del matrimonio.

Carmen Hernández Pinzón, la sobrina nieta del poeta moguereño, se trajo de Puerto Rico, en 1995, una maleta llena de fotocopias, no todas en buen estado de lectura, sobre las que ahora se ha rehecho este Monumento de amor en una tarea nada fácil, "donde a la dificultad de la escritura de Juan Ramón se añadían las malas fotocopias que obtuve, una vez que pude acceder a las gavetas escondidas donde se conservaban las cartas.

Zenobia apuraba el papel porque tenía en cuenta el costo del correo. Faltaban márgenes, fechas, fragmentos… Todo ha habido que reconstruirlo pacientemente. Mi padre y yo comenzamos a transcribir estas cartas que posteriormente ha habido que ordenar con informaciones complementarias".

No todo lo de aquella maleta, con más de mil cartas, se ha publicado. A Carmen siempre le extrañó que las únicas cartas que nos habían llegado fueran las estudiadas por Ricardo Gullón al poco de morir Juan Ramón. Por eso se sorprendió de que al cambiar la dirección de la sala puertorriqueña le dijesen que sí, que había muchas más cartas, así que se empeñó en traerse a España, al menos, cuantas fotocopias cupiesen en una maleta. Y lo hizo.

"Era un puzle. Había cosas de poco interés, como algunas notas o postales con una referencia mínima, a veces sólo un saludo", agrega Carmen. Pero quedaba claro que Juan Ramón quiso publicarlo, ya que incluso se conserva la portada y portadillas del proyecto.

Ahora se le ha dado continuidad, a pesar de que algunas cartas carecen del más mínimo dato, pero con la digitalización de los documentos, con la revisión precisa de los originales, se ha posibilitado la publicación del libro, tal como deseábamos mi padre y yo. Ha sido una tarea inmensa y complicada, porque hemos estado revisando cada papel hasta el mismo momento de llevarlo a la imprenta". La familia conserva la propiedad intelectual del archivo depositado en la Sala Zenobia-Juan Ramón, de la Universidad de Puerto Rico, pero el pleito que duró desde 1958 a 1970 se cerró con un convenio por el que los documentos originales se quedaron en Puerto Rico, a cambio de reconocer esa propiedad intelectual para la familia. Juan Ramón dejó una nota sobre este tema, en el proyecto del Diario de dos Recién Casados, con la intención de incluir los textos de Zenobia. Ahora el intercambio epistolar caminan juntos, aunque los inicios de aquella relación no fueran fáciles.

Maniático (¿o sensible?) Juan Ramón con el ruido no fue capaz de aporrear aquel tabique vecinal de Arthur y Mildred Byne, norteamericanos en busca de arte español para la Hispanic Society. Fue en febrero 1913, cuando Zenobia los visitó en Madrid y escribió en el aire el encanto de su fresca y jovial risa, a la que Juan Ramón no supo entonces ponerle nombre ni rostro, sólo imaginación. Pero al verla, unos meses después, ya en verano, en la Residencia de Estudiantes, no quedó incógnita a resolver, ya que Juan Ramón supo desde el primer instante que ella era la elegida, por lo que no le quedó otra al hombre seductor que pacientemente seducir.

Primera etapa de desencuentros, para en posteriores corresponder y ser correspondido, en igualdad, así durante 40 años de matrimonio, como se ve en las cartas que intercambiaron durante tan largo periodo de tiempo y que rompen con falsedades escritas por plumas manipuladoras de la verdad.

María Jesús Domínguez Sío, editora de un trabajo minucioso y exhaustivo lo sabe y por ello su empeño en dar a conocer, no sólo las cartas rescatadas en Puerto Rico, sino otras conservadas en diferentes archivos para que nada quede en la duda, desvelando intimidades y sentimientos mutuos. "Todo era un caos, de cartas sin fechar. Ha sido un trabajo de chinos durante casi cinco años, ya que ha habido que reconstruir los momentos en base a referencias, a personas, libros o lugares. A veces sólo teníamos iniciales y teníamos que dar coherencia al contenido. Uno a uno hemos ido cotejando los documentos para lograr el hilo argumental".

Este epistolario es una crónica permanente, manifiesto de un amor en palabras, de una y de otro, sin intermediarios, así que acudir al despliegue de 702 cartas, 16 notas y 9 tarjetas, junto a los 55 poemas, no deja de ser un ejercicio de introspección ajena adentrándonos en la intimidad de dos seres que ahora quedan al descubierto con esta publicación, nuevo tesoro sobre esta pareja que inunda tan gran Monumento de amor. De Madrid a América, de la nueva vida en común a la muerte, 40 años en una convivencia rica en matices de perseverante complicidad. Es su alianza, indestructible, a pesar de los vaivenes de la vida que desde el primer instante intentó la zancadilla y nada la quebró, ni aún el secuestro materno de Zenobia que dejó en completa orfandad a Juan Ramón. Sus cartas inéditas aparecen hoy en un gran volumen revelándonos con rotunda claridad a dos seres enamorados, aportándonos luces de una intensa vida, en la que el lector se sentirá cual pirata de tanta cotidianidad e intimidad.

El libro se embebe por sí mismo, al ritmo que marca el proceso de la existencia. Más que nunca, más que en ningún otro escrito o estudio, descubrimos las razones de una Zenobia que impone su voluntad de participar en el proceso creativo de su marido, restaurando cualquier herida abierta por plumas hostiles. ¿Cómo esas plumas interpretarían los encabezamientos de una Zenobia (Zenobitucha y Zenobita en sus firmas) en la última recta hacia la muerte?: "Mi muy queridísimo Juan, alma queridísima mía" o "Queridísimo Juan Ramón mío", tan lejanos de aquel primer encabezamiento más frío: "Mi querido amigo Jiménez". Y Juan Ramón, en el tramo final, le responde "Queridísima de mi alma, mi Zenobita mía" o "Zenobia de mi vida".

Son el espejo de dos personalidades que abren su interior sin miramientos: "Si supiera usted, como yo mismo lo sé, hasta dónde llega esta tristeza mía, no me tomaría en cuenta nada de lo que hago que pueda…¡desagradarle!", dice el poeta enamorado, en julio de 1913, a quien se presenta, "se va usted a asustar. Un nombre muy feo: Zenobia".

Claro que él, en el intento de conquistarla (mayo de 1914), ya le advirtió: "Encontró usted en su vida a un hombre que tenía la idea más alta de la conciencia, de la pureza y del amor, a pesar de leves faltas juveniles. Este hombre le dio a usted su alma por entero, y por usted hubiera dado su vida".

En esos años de cortejo las misivas de Juan Ramón son largas, pues como dice María Jesús Domínguez Sío, "confía en el poder seductor de la palabra", aunque más tarde será Zenobia "la que se explaye en el minucioso detalle cotidiano".

Afortunadamente, Juan Ramón en su intento de conquistar a Zenobia, no edificó el propósito de aprender inglés, viajar a Estados Unidos (para seguirla) e incluso "abandonar la poesía por un oficio más rentable". Y a pesar del rechazo de los Camprubí-Aymar, al final Zenobia se rindió a la constancia y halagos de Juan Ramón, "si ahora, alguna vez, dejaras de quererme, te agradecería de verdad que me envenenaras". No fue así, en carta desde Nápoles (1934) Zenobia se despide, "te abrazo apretadísimamente. Me indigno de que digas que merecía mejor suerte. A nadie podía haber querido como a ti".

Para María Jesús, "una vez que lo acepta, Zenobia lo entiende rápidamente y se va enamorando cada vez más de Juan Ramón. La convivencia los acerca hasta fundirse uno con el otro. Fue una suerte para todos este encuentro, porque él no hubiera soportado el exilio sin Zenobia, y ella es fundamental tanto para él como para su obra, ya que desde el principio sostiene al hombre y al poeta. Ella es quien prepara todo para que le den el Nobel".

Ahí en esas cartas está todo, lo que sólo la muerte pudo arrebatar. Las letras de aquellos años fueron de dos, porque de no haberlas compartido entre ellos la obra sería otra. Sin duda, este Monumento de amor, de epistolario y lira, es el Taj Mahal de dos seres que juntos surcaron la vida desde que la risa de uno penetró en el otro.