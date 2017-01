José Iglesias presenta hoy su novela 'Cenzontle' en La Dama Culta

El escritor y periodista José Iglesias Blandón presenta esta tarde su novela Cenzontle, editada por Samarcanda, a las 19:30 en la librería La Dama Culta. Según explica el autor, su obra es una novela corta que plantea "la deconstrucción del personaje para la construcción del lector", ya que está escrita en orden inverso (cada capítulo es una escena del año anterior) y puede leerse de forma aleatoria (de principio a fin, de fin a principio, o salteando bloques). Está trabajada "para que el receptor "descubra cosas poco a poco".

Su protagonista es Abril, una andaluza afincada en Des Moines, Iowa (Estados Unidos). Tendrá que sortear avatares de la vida diaria y de la condición humana. Es, en palabras de Iglesias, el reflejo de que el ser humano "es un animal salvaje adaptable al entorno, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente". Así, como símil, explica que el cenzontle, pájaro que da título al libro -y que saldrá en el texto- es capaz de imitar cuatrocientos sonidos en función de su entorno y ambientes.

Dentro de su corte realista, "no se trata de una novela de superación, sino de resistencia". En este sentido, el escritor considera que al final de toda resistencia hay una suerte de superación. La soledad, la enfermedad, las frustraciones laborales y las relaciones interpersonales, entre otras cuestiones, son temas patentes en la obra, que a su vez contiene un juego metaliterario. Porque la novela no acaba con el punto y final. Iglesias quiere "que el lector se la lleve más allá y valore un desenlace particular tan válido como cualquier otro".